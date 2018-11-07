Bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman sorgula | Bedelli askerlik eğitim yerleri ne zaman belli olacak? 

Bedelli askerlik başvuruları 5 Kasım Pazartesi günü sona erdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik başvurusunda bulunanların sayısının ''633 bin 844 olduğunu duyurdu. Bedelli askerlikten yararlanacakların eğitim tarihleri ve eğitim yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, bedelli askerlik konusunda ''633 bin 844 vatandaşımız müracaatlarını tamamladı, paralarını yatırdı ve eğitim konusunda planlamaya dahil edildi. Eğitim tarihleri ve eğitim yerleri en geç aralık ayının başında tamamen açıklanacak'' ifadesini kullandı.

Bedelli askerlik 4. celp dönemi yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri e-Devlet ASAL aracılığı ile 4. celp dönemi için bekleyen asker adaylarına duyurulacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılacak son dakika bedelli askerlik açıklamasına çevrildi. Peki, bedellide 4. celp dönemi yerleri ne zaman açıklanacak?