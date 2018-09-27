Bedelli askerlik 3. celp dönemi kimler silah altına alınacak? Bedelli askerlik sevk tarihleri e devlet

Milli Savunma Bakanlığı, 3. Celp dönemine ilişkin son dakika bilgilerini paylaştı. MSB, 3'üncü celp döneminde askere alınacak bedelli askerlerin kimler olduğunu ve sevk tarihlerini e devlet üzerinden öğrenilebileceğini duyurdu.

Bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısının 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 215 bin 970 olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihlerinin "e-Devlet"ten yayımlandığını bildirdi.

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