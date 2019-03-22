Bedelli askerlerin yemin töreninde duygusal anlar yaşandı

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda bedelli olarak silah altına alınan 2 bin 906 asker yemin etti, terhis oldu.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda silah altına alınan 2 bin 906 bedelli asker, 18 günlük eğitimlerinin ardından bugün yapılan yemin töreninde silaha el basarak yemin etti. Bedelliler, hem usta asker hem de terhis oldu.

Açık havada düzenlenen yemin törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Deniz Er Eğitim Alay Komutanı Dz. Piyade Albay İbrahim Özdoğan, askerler ve aileleri de katıldı.

Deniz Er Eğitim Alay Komutanı Deniz Piyade Albay İbrahim Özdoğan törende yaptığı konuşmada, "Silah altına alınan Mehmetçiklerimize karşılıklı saygı ve sevgiye dayanan askeri disiplin içerisinde eğitimleri verilmiştir. Mehmetçiklerimiz sancağımızın huzurunda yemin ederek görevlerini yerine getirecek seviyeye ulaşmışlardır" dedi. Yemin eden askerler adına konuşma yapan bir Mehmetçik ise, "Türk bahriyesinin eğitim yuvası olan bu ocakta kısa sürede askerliğin değerini öğrendik. Bugün karşınıza birer bahriyeli er olarak çıktık. Bizler burada öğrendiklerimizle daha iyi birer evlat, daha iyi birer yurttaş, daha iyi birer baba ve daha iyi birer koca olarak karşınıza çıktık" dedi

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayında geçmiş yıllarda askerliğini yapan bir baba ile bugün yemin eden asker oğlunun sarılıp kucaklaşması ise töreni izleyenleri duygulandırdı.

Ailelerin heyecanla asker yakınlarını görme çabaları ve buluşma anları duygulu anların yaşanmasına sebep oldu. Törenin ardından terhis olan bedelliler aileleri ve sevdikleri ile buluştu.