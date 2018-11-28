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Bedelli askerlere kadına yönelik şiddete karşı eğitim veriliyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, askerliğini 21 gün bedelli olarak yapanlara, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık eğitimi verdiklerini açıkladı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:42
Bedelli askerlere kadına yönelik şiddete karşı eğitim veriliyor

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan İstanbul Sözleşmesi'nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu, toplandı.

Komisyonun çalışma usul ve esaslarının belirlendiği toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadın Politikaları Daire Başkanı Mustafa Çadır, kadına yönelik şiddetle mücadele politikaları ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün rolü hakkında sunum yaptı.

Bedellilere kadına şiddet konusunda farklındalık eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı ile iş birliğine giderek, bedelli askerlikten yararlananlara, kadına karşı şiddet konusunda farkındalık eğitimi verdiklerini aktaran Çadır, "Şimdiye kadar 40 bin kişiye eğitim verdik. Hedefimiz 500 binin üzerinde kişiye ulaşmak. Farkındalık eğitimlerinde, uzmanlarımız konuyu herkesin anlayacağı şekilde basit bir dille anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 14:42
  1. İstanbul
  2. Bedelli Askerlik
  3. kadına şiddet

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