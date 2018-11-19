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Bedelli askerler yerel seçimde oy kullanacak mı? İşte merak edilen sorunun cevabı

Celp ve sevk dönemleri 15-30 Mart 2019 tarihlerde yapılacak askerler, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde oy kullanamayacak.

19 Kasım 2018 Pazartesi 20:45
Bedelli askerler yerel seçimde oy kullanacak mı? İşte merak edilen sorunun cevabı

Bedelli askerlik başvurusunda bulunanların silah altına alınacağı celp ve sevk tarihleri bugün e-Devlet üzerinden açıklandı. Celp dönemlerinden biri 15 Mart-30 Mart 2019 tarihlerine denk geliyor. Bu dönemde birliğine teslim olacak askerler 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde oy kullanma haklarını bir günle kaçırmış olacak.

Bedelli askerlerin celp ve sevk tarihleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bedelli askerlik başvurusunda bulunan tüm adayların celp ve sevk tarihlerinin e-Devlet üzerinden açıklandığı duyuruldu. Bu açıklamanın ardından adaylar nereye gideceklerini öğrenmek üzere e-devlet sisteminde yoğunluk oluştururken kimi celp dönemlerinin önemli tarihlere denk geldiği ortaya çıktı.

Yerel seçimlerde oy kullanamayacaklar

Türkiye'de, 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimleri yapılacak. Celp ve sevk dönemleri 15-30 Mart 2019 tarihlerde yapılacak askerler bu takvime göre seçimlerde oy kullanamayacak.

Sadece bir günle oy kullanma haklarını kaybeden askerlerin sayısı net değil. Ancak, TSK tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, her celp döneminde en az 15 bin asker alacağını bilgisi paylaşılmıştı.

633 bin 844 kişi bedelli askerlikten yararlanacak

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, bedelli askerlikle ilgili son müracaat tarihi olan 3 Kasım 2018 itibariyle 633 bin 844 kişi başvurusunu tamamladığı duyurulmuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gençlerimizin bedelli askerlik kapsamında yapacakları eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celp halinde icra edilecektir. Bu gençlerimizin eğitim faaliyetleri 48 ilimizde kara, deniz ve hava ile Jandarma Genel Komutanlığına ait toplam 92 birliğimizde gerçekleşecektir. Bunlarla ilgili çalışmalarımız son aşamasına geldi. Önümüzdeki hafta bu gençlerimizin ne zaman, hangi ilde, hangi birlikte temel eğitim görevini yapacakları kamuoyuyla paylaşılacaktır" demişti.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 20:45
  1. Türkiye
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. Hulusi Akar
  4. Bedelli Askerlik

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