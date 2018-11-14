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SGK'nın karşıladığı ilaçlar listesi 2018 Bedeli ödenecek ilaçlar hangileri güncel

KOAH, HIV, Parkinson, Alzaymır ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tıbbı ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu kararıyla 62 ilacı bedeli ödenecek ilaçlar listesine ekledi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 09:37
SGK'nın karşıladığı ilaçlar listesi 2018 Bedeli ödenecek ilaçlar hangileri güncel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tıbbı ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu kararıyla 62 ilacı bedeli ödenecek ilaçlar listesine ekledi. Geri ödeme listesine eklenen 62 ilaç arasında kalp, KOAH, HIV, Parkinson, Alzaymır ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar da yer aldı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA tip-2 ve tip-3 hastaları için bakanlığın uygun fiyatlı ilaç temin etmek üzere çalışmalara başladığını açıklamıştı.

Bedeli ödenecek ilaçların bazıları

LAFLEKS 1/3 LAUDEKS (%3,33 DEKSTROZ-%0,3 SODYUM KLORUR) SOL 500 ML (SETSIZ)

NEOFLEKS RINGER COZ 2000 ML SETSIZ

NEUROBLOC 10 MG IV ENJ ICIN LIYOF TOZ 1 FLK+ 1 COZ

NEUTAXAN 60 MG/1,5 ML INF ICIN KONS COZ ICEREN 1 FLK

RESPIRO-D 50 MCG/100 MCG INH ICIN TOZ ICEREN 60 KAP

RESPIRO-D 50 MCG/250 MCG INH ICIN TOZ ICEREN 60 KAPSUL

RESPIRO-D 50 MCG/500 MCG INH ICIN TOZ ICEREN KAPS

 

Güncel liste için tıklayınız

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 09:37
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