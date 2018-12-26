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Beckham'ın hindi paylaşımı yanlış anlaşılınca altına Türk bayrağı yağdı

İngiliz futbol adamı David Beckham sosyal medya hesabından hindi kestiği fotoğrafları paylaştı. Beckham, fotoğrafı ingilizce hindi anlamına gelen 'Turkey' ifadesiyle paylaşınca Türklerin yorumları sosyal medyayı salladı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 16:54
Beckham'ın hindi paylaşımı yanlış anlaşılınca altına Türk bayrağı yağdı

Dünyaca ünlü futbol adamı David Beckham, sosyal medya sayfasından hindi kestiği fotoğrafları 'Turkey perfection (Hindi mükemmel)' notuyla takipçileriyle paylaştı.

Beckham'ın bu paylaşımındaki hindi anlamına gelen 'Turkey' kelimesini yanlış anlayan Türk hayranları ise büyük ilgi gösterdi.

Yanlış anlaşılınca sosyal medya karıştı

Bir dönemin yıldız futbolcusu David Beckham, Instagram hesabından hindi kestiği bir fotoğrafını "Turkey perfection (Hindi mükemmel)" notuyla sosyal medya sayfasından paylaştı.

Ünlü isim yılbaşı hindisini keserken yaptığı bu paylaşıma İngilizce'de hindi anlamına gelen 'Turkey' ifadesini kullanınca sosyal medyada bir anda gündem oldu.

Türk bayrak yorum yağdı

Sosyal medyada kendisini takip eden Türk hayranları bu paylaşımın altına yorum yağdırmaya başladı.

Büyük bir kesim ise Beckham'ın paylaşımının hindiyle ilgili olduğunu 'Turkey' kullanımının da yine bu kelimenin İngilizce karşılığıyla alakalı olduğunu yazdı. Ancak birçok hayranı, ünlü ismin paylaşımının altına Türk bayrağı emojisini koyarak ülkeye davet etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 16:54
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