Beceriksiz CHP! Huzurevi çürümeye terk edildi

CHP’nin yerel yönetimlerdeki beceriksizlik örneklerine bir yenisi de İstanbul’da eklendi. CHP’li Bakırköy Belediyesi’nin 7 yılda 24 milyon TL harcayarak inşa ettiği Yeşilköy Huzurevi’nin 2014’ten beri atıl durumda olduğu ve çürümeye terk edildiği tespit edildi.

İBB istedi ama devlet CHP’ye verdi...

Ateş Ünal Erzen’in Bakırköy belediye başkanlığı döneminde inşa edilen ve 2014 yılı Şubat ayında yerel seçimlere kısa süre kala açılışı yapılan Yeşilköy’deki huzurevi hayalet binaya dönmüş durumda. Akit’in ulaştığı bilgilere göre, günümüze kadar uzanan hikayesi 2005 yılında başlayan huzurevinin arazisi Milli Emlak’a aitti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin engelliler için dev bir proje yürütmek için Hazine’den istediği arazi, bir diğer talipli olan Bakırköy Belediyesi’ne 18 Nisan 2005’te tahsis edildi.

7 yılda 24 trilyon harcadılar

CHP’li Bakırköy Belediyesi, “2 yıl içinde inşaata başlama zorunluluğu” şartıyla üzerine aldığı araziye ilk kazmayı 28 Mart 2007’de vurdu. 130 ada 119 parselde yaklaşık 5200 metrekare arsa üzerine inşa edilen yapının bir bölümünü belediyeye bağlı Bakırköy Yaşam Evi ve Yaşatma Vakfı (BAKSEV), kalan bölümünü ise Bakırköy Belediyesi tamamladı. 7 yılda tamamlanabilen Yeşilköy Huzurevi için tam 24 milyon TL harcandı. 2014’teki yerel seçim öncesi açılışı yapılan huzurevi, yeni belediye başkanı Bülent Kerimoğlu tarafından görmezden gelindi.

Parayı betona gömdüler

CHP’li Bakırköy Belediyesi’nin 7 yılda 24 milyon TL harcayarak inşa ettiği Yeşilköy Huzurevi’nin 2014’ten beri atıl durumda. Yaşlı vatandaşlar için 5200 metrekarelik alanda inşa edilen huzurevi, yapımı tamamlandığı günden bu yana 4 yıldır işletilmeyerek çürümeye terk edildi.

Hazine’nin yanlış kararı pahalıya mal oldu

Kamu arazisi olan alanda İBB’nin engelliler için dev bir tesis yapmak üzere 2005 yılında Milli Emlak’tan istediği arsanın, tuhaf bir kararla Bakırköy Belediyesi’ne verilmesi pahalıya mâl oldu. Bakırköy Belediyesi’nin 2007’de başladığı, 7 yılda bitirebildiği, 4 yıldır atıl bıraktığı yapı 13 yıllık zaman kaybı, 24 trilyonluk maddi kayıp oluşturdu.

Manidar yazı

CHP’li belediyenin trilyonlarca para harcayarak yaptığı binada manidar şekilde Mustafa Kemal’in “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır” sözü yazılı. Huzurevi olarak yapılan ancak 2014’ten beri hayalet binaya dönen yapı, CHP’nin yaşlılara ne kadar önem verdiğini de gözler önüne seriyor...