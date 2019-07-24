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Beç tavukları kenelere göz açtırmayacak

Sivas’ta kene ile mücadele çalışmaları kapsamında köylülere Beç tavukları dağıtıldı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:59
Beç tavukları kenelere göz açtırmayacak

Sivas’ta kene ile mücadele çalışmaları kapsamında köylülere Beç tavukları dağıtıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sivas İl Müdürlüğü tarafından, kene ile mücadele çalışmaları kapsamında Beç tavukları dağıtıldı. Doğaya bırakılmama ve bahçede beslenme şartı ile 100 tavuk, kenenin yaygın görüldüğü köylerde köy sakinlerine ücretsiz olarak teslim edildi. Beç tavukları doğada kene ile mücadelede en etkin türler arasında gösteriliyor.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:59
  1. doğa

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