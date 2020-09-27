  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bebek’teki skandal parti vermişlerdi! Cezaları belli oldu
Gündem

Bebek’teki skandal parti vermişlerdi! Cezaları belli oldu

İstanbul Bebek’te daha önceki ihlalleri nedeniyle mühürlenen eğlence mekanının tekrar işletmeye alınarak sosyal mesafesiz ve maskesiz yapılan skandal partinin işletmecisine ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 16:13:00 -
Bebek’teki skandal parti vermişlerdi! Cezaları belli oldu

İstanbul Bebek’te maskesiz ve sosyal mesafesiz yapılan doğum günü partisinin sonucu ağır oldu. 16 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet suçundan para cezası kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulmadan yapılan doğum günü partisine para cezası kesildi.

Salgınla mücadelede yoğun çaba sarfedilen bu günlerde doğum günü kutlaması adı altında bir araya gelen ve aralarında ünlülerin de bulunduğu bir grup isim sosyal medyada yaptıkları paylaşım sonrası yakayı ele verdi.

16 kişiye para cezası kesilerek işletmenin sahibi polis ekipleri tarafından göz altına alındı.

Öte yandan, gözaltına alınan işletme müdürü E.I. ise Etiler Polis Merkezi Amirliğine götürülerek adli işlem yapıldı.

Bu kadarına da 'pes' artık! Ne maske ne sosyal mesafe! Bu insanlar çıldırmış
Bu kadarına da 'pes' artık! Ne maske ne sosyal mesafe! Bu insanlar çıldırmış

Gündem

Bu kadarına da 'pes' artık! Ne maske ne sosyal mesafe! Bu insanlar çıldırmış

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan Azerbaycan'a hain saldırı: Çok sayıda sivil ve asker şehit var!
Dünya

Ermenistan'dan Azerbaycan'a hain saldırı: Çok sayıda sivil ve asker şehit var!

Ermenistan güçleri Azerbaycan'ın sivil ve askeri bölgelerine saldırdı. Azerbaycan'dan yapılan açıklamada ''Ermenistan cephe hattı boyunca ge..
Uğur Işılak'ın 'Ermenistan' paylaşımı olay oldu
Gündem

Uğur Işılak'ın 'Ermenistan' paylaşımı olay oldu

Sanatçı Uğur Işılak'ın sosyal medyada paylaşımı ilgi gördü. Işılak, 'Kayıtsız, şartsız Azerbaycan’ın yanındayız’ dedi...
İYİ Parti'de kriz Whatsapp'a sıçradı
Siyaset

İYİ Parti'de kriz Whatsapp'a sıçradı

İYİ Parti'de 2. Olağan Kurultayı’nda ortaya çıkan 'liste' tartışmaları hızla sürüyor... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, so..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı