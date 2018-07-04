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Bebeğin el temizliği nasıl yapılmalıdır?

Bebeklerin çok küçük olduğu ve hızla geliştiği ilk dönemlerinde el temizliği çok önemlidir. Sağlığı açısından hayati bir önem taşıyan el temizliğinin en kolay şekilde yapmak gerekir.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 19:33
Bebeğin el temizliği nasıl yapılmalıdır?

Bebekler ellerini sürekli ağızlarına sokarlar. Her merka ettikleri yabancı cisme dokunmak isterler. Elleri sürekli yabancı ve tam anlamıyla hijyenik olmayan maddelerle ( evin içerisindeki eşyalar dahil) temas hâlindedir.

Bu temastan sonra eldeki bakteri ve mikropların doğrudan vücuda yayılması muhtemeldir. Özellikle dişlerin çıkma döneminde diş ve damak kaşımak için elleri sürekli ağızda olur. Bu nedenle bebeklerin ellerini her an hijyenik tutmak; sağlıklarını korumak gerekir.

Bebeklerde el temizliği için yabancı maddeler ve asitli sabunlardan, ıslak mendillerden uzak durmak gerekir. Sadece bebeklere özel yapılmış, saf su içeren ıslak mendiller bu iş için uygun bir temizleme aracıdır. Bunların yanı sıra evde pamuklu bir bezi ılık suyla hafifçe ıslatıp silmek de sağlıklı bir temizleme yöntemidir.

Aktarlarda satılan tamamen doğal ve bitkisel cilt sabunları vardır. Doktorunuza da danışarak bu sabunlardan bebeğinizin cildine uygun olanı satın alıp pamuklu bir bezle köpürtüp silmek için kulanabilirsiniz.

El temizliği için sabun kullanılıyorsa durulama işlemine çok dikkat edilmelidir. Bebeğin elinde sabun kalıntılarının kalması çok sakıncalıdır. Bebeğin elini ağzına sokmasıyla midesine zararlı maddeler girer ve sağlığı olumsuz yönde etkilenir. Bu yüzden el temizliğinde çok dikkatli olunmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 19:33
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