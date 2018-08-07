Bebeklere yasak yiyecekler nelerdir?

1 - DONMUŞ GIDALAR

Tazeliğinden emin olmadığınız hazır donmuş gıdaları bebekleriniz için kesinlikle tüketmeyiniz. Bu tür gıdalar bebeklerin hassas midelerinde yan etkilere yol açarak olumsuz sonuçlar doğurabilirler.

2 - KIZARTMALAR

Her türlü sebze, et ve unlu mamül kızartması bebeğe sakıncalıdır. Bu tür yiyecekler seyrek ve çok az miktarda bebeğe verilebilir; fakat uzun süre ve düzenli tüketimde bebeğin midesinde yanmaya yol açar.

Bu yiyeceklerin içerdiği aşırı yağ; bebeğe zarar verir. Bebeğin bünyesinde istenmeyen sonuçlara yol açabilecek olan kızartılmış gıdalar; yasaklı bebek gıdaları arasında yerini almaktadır.

3 - KURUYEMİŞ VE BAHARATLAR

Çok kavrulmuş kuruyemiş ve yemek içerisindeki aşırı baharat; bebekte alerjik bir bünye oluşmasına yol açar. Uzun vadede bu gıdaların zararları ortaya çıkabilir. Bebekler için kuruyemiş yerine taze meyveler tercih edilmeli ve baharattan uzak durulmalıdır. Özellikle pul biber, karabiber ve kimyon gibi ağır baharatlar bebeği fazlasıyla rahatsız eder. Az tuzlu, baharatsız yiyecekler bebekler için idealdir.

4 - BİTKİ ÇAYLARI

Bitki çaylaı kuvvetli etkilere sahiptir. Vücuda girmesi halinde iyi bir ağrı kesici, sindirim sistemine yardımcı, ferahlatıcı ve beyni uyarıcı özelliklere sahip çeşitli bitki çayları bebekler için yasak içeceklerdir.

Nedeni ise; böylesine kuvvetli etkileri olan içeceklerin bebeklerin bünyesine zarar verme olasılığıdır. Bebeklerin hassas bünyeleri ağır etkilere sahip bitki çaylarını kaldıramaz.

5 - SAKATATLAR

Sakata yemek her ne kadar belilrli bir yaştan sonra sağlıklı olabilse de bebekler için son derece zararlıdır. Her şeyden önce ağır yiyeceklerdir ve pişirme yöntemleri nedeniyle bir o kadar daha ağır bir şekilde yağ yüklemesi oluşur.

Bu nedenle bebekler için beyin, böbrek, ciğer gibi sakatatlar yasaktır. En hafif pişirme yöntemiyle pişse dahi bebekleri bu tür gıdalardan kesinlikle uzak tutmak gerekir.





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