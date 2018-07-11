Bebeklerde pamukçuk görülme nedenleri nelerdir?

Ağız içi iltihabı olarak bilinen bu hastalık türü doğumun ilk haftasında kendini belli etmeye başlar. Yeni doğan bebeklerin ve ailelerin büyük sorunlarından bir tanesidir.

PAMUKÇUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeğinin huzursuz olması,

Emmek istememesi,

Memeyi ağzına almaması,

Biberonla süt veriliyorsa biberonu almak istememesi,

Emme ve yutma güçlüğü,

Bebeğinin diline, damağına süt değdiğinde çok ağlaması.

Çok nadir de olsa ateş.

BEBEKLERDE PAMUKÇUK NEDEN OLUR?

Bebeklerde pamukçuk oluşumun nedenleri şunlardır:

Anne hamilelik esnasında, doğumdan az bir zaman önce ya da doğum anında vajinal mantar enfeksiyonu geçirmiş ve normal doğum yapmışsa, doğan bebeklerde pamukçuk görülme ihtimali çok yüksektir. Çünkü enfeksiyon, doğum anında anneden bebeğe geçer.

Annenin antibiyotik kullanımı fazla ise ve doğumdan sonra bebek antibiyotik almışsa,

Annenin aşırı tatlı tüketmesi ya da şeker hastası olması,

Bebeğinizi biberonla besliyorsanız biberon ve biberon ucunun temiz olmasına çok dikkat edin. Bunun için belli aralıklarla biberon ve uçlarını kaynatılmış sıcak su ile temizlemeli ve biberon uçlarını belli periyotlarda yenilemenizde hijyen açısından önemlidir.

Bebek emzik kullanıyorsa, yine aynı şekilde kaynatılmış sıcak su ile emziği sık sık temizleyin.

PAMUKÇUK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Doktorunuz bebeğinize veya çocuğunuza pamukçuk teşhisi koymuşsa, beslenmesinden hemen önce verilmesi için bir ağız damlası verebilir. Çocuğunuz 2 yaşından büyükse ağız pastili de verebilir. Eğer emziren bir anne iseniz, size mantar önleyici bir krem verebilir.

Tedavi için evde yapabilecekleriniz de şunlardır;

Ağız içindeki beyazlığın pamukçuk olduğundan emin olmanız gerekir. Bunun için temiz bir bezle bebeğin ağız içini silin. Lekeler çıkmıyor ve bastırıldığında acı veriyorsa büyük ihtimalle pamukçuktur.

Pamukçuğun ağız içinde fazlaca yayılması nedeniyle bebeğinizde yutkunma güçlüğü ve isteksizlik oluşursa yenmesi kolay (çorba) yiyecekler verin. Mayalı ve şekerli yiyecekleri asla vermeyin.