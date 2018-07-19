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Bebeklerde ishalin sebepleri

Havaların ısınması ile birlikte çocuklarda en sık görülen rahatsızlıklardan bir tanesi de ishaldir. Peki, bebeklerde ishal belirtileri nelerdir? Bebeklerde ishal tedavisi nasıl olur?

19 Temmuz 2018 Perşembe 23:21
Bebeklerde ishalin sebepleri

BEBEKLERDE İSHAL NEDENLERİ NELERDİR?

Uzun süre bekletilmiş besinler, uygun şekilde hazırlanmamış konserveler, iyi pişirilmemiş gıdalar ve kaynağı belli olmayan içme suları da içerisinde bulundurdukları mikroplar nedeniyle ishale yol açar.

Özellikle çocuklarda bağırsak enfeksiyonları, virüsler, bakteriler, parazitler ve diğer mikroplar, gıda zehirlenmesi, diş çıkarma, bazı gıdalara karşı alerji, gereğinden fazla meyve ve meyve suyu tüketimi ve diğer ishal yapıcı gıdalar, antibiyotik tedavisi, üst- alt solunum yolu enfeksiyonları, doğuştan metabolik hastalıklar da ishale yol açmaktadır.

İshal en sık bakteri, virüs ve parazit gibi mikroorganizmalardan oluşur. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bu bakterilerin çoğalmasını sağlayan ısı ortamı oluştuğu için, en çok bu dönemlerde karşılaşılır. İshal olan bir kişinin dışarıya attığı mikroorganizmalar, etrafındaki eşyalara direkt temas sonucunda bulaşabilir. Diğer sağlıklı çocuklar ve yetişkinlerde temas halinde ağız yolu ile geçerek onlara da bulaşmasına neden olur.  Ayrıca mikroorganizmalar büyükbaş ve kümes hayvanlarında da hastalık yapabilir ve bu hayvanların etinin çiğ ve iyi pişmemiş olması ve süt gibi yumurtalarının yenmesi de insanlara bulaşarak hastalık yapabiliyor.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 23:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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