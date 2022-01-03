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Kadın - Aile Öksüren çocuğa ne iyi gelir?
Kadın - Aile

Öksüren çocuğa ne iyi gelir?

Öksürük, hava yollarında var olan mukus, mikroorganizma ve diğer yabancı maddelerin vücut dışına atılmasını sağlayan bir reflekstir. reflekstir.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 21:01:00 - 2022-01-03 21:41:24
Öksüren çocuğa ne iyi gelir?

Çocuklarda öksürük, ebeveynlerin en sık karşılaştığı problemlerden biridir. Her ne kadar öksürük vücudun yabancı madde ve mikroplardan kendini korumak için geliştirdiği bir refleks olsa da çocukların sık sık öksürüğe yakalanması ebeveynleri endişelendirir. Öksürük pek çok farklı duruma bağlı olarak ortaya çıkabilir. 

Akut Öksürüğe neden olabilen durumlar

Grip

Akut Sinüzit

Soğuk Algınlığı

Farenjit

Bahar Alerjisi

Bronşit

Zatürre

Boğmaca

Tahriş edici madde solumak

Size önereceğimiz bitkisel ve evde rahatlıkla yapabileceğiniz yöntemleri deneyebilirsiniz.

Su içirin.

Bal ya da ılık ballı su içirin.

Yastıkların konumunu düzeltin.

Ortamdaki hava kuru ise nemlendirin.

Burun tıkanıklığı varsa açın.

Yataktaki alerjiye dikkat edin. ...

Odadaki toz gibi alerji yapacak etkenlerden uzak tutun.

 

 

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