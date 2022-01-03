Öksüren çocuğa ne iyi gelir?
Öksürük, hava yollarında var olan mukus, mikroorganizma ve diğer yabancı maddelerin vücut dışına atılmasını sağlayan bir reflekstir. reflekstir.
Çocuklarda öksürük, ebeveynlerin en sık karşılaştığı problemlerden biridir. Her ne kadar öksürük vücudun yabancı madde ve mikroplardan kendini korumak için geliştirdiği bir refleks olsa da çocukların sık sık öksürüğe yakalanması ebeveynleri endişelendirir. Öksürük pek çok farklı duruma bağlı olarak ortaya çıkabilir.
Akut Öksürüğe neden olabilen durumlar
Grip
Akut Sinüzit
Soğuk Algınlığı
Farenjit
Bahar Alerjisi
Bronşit
Zatürre
Boğmaca
Tahriş edici madde solumak
Size önereceğimiz bitkisel ve evde rahatlıkla yapabileceğiniz yöntemleri deneyebilirsiniz.
Su içirin.
Bal ya da ılık ballı su içirin.
Yastıkların konumunu düzeltin.
Ortamdaki hava kuru ise nemlendirin.
Burun tıkanıklığı varsa açın.
Yataktaki alerjiye dikkat edin. ...
Odadaki toz gibi alerji yapacak etkenlerden uzak tutun.