Bebek tırnak kesimi önemli!

Öncelikle yapmanız gereken, bebeklere uygun tırnak makasını satın almanız olacaktır.



O UYURKEN KESİN

Küçük bebeğinizin tırnaklarını en rahat onun uyuduğundan emin olduğunuz an kesebilirsiniz. Tabi uyanmayacağına emin olmanız gerekiyor. Çoğu insanda olduğu gibi bebeklerde en doğru tırnak kesim zamanı banyo sonrasıdır. Suyun altında yumuşayan tırnakları hem zahmetsiz hem de acısız olarak kesilecektir.

TIRNAĞINI KESERKEN ELİNDEN TUTUN

Eğer tırnaklarını o uyanıkken kesecekseniz acılı kazaları engellemek için o minik parmakları sıkı tutmanız gerekmektedir. Ellerini sürekli kapatıp açma gereği duyacaklardır. Bu durum tırnak kesmek yerine parmak uçları yaralamanıza neden olabilir.

Tırnakları keserken bebeğinizin tırnak şeklini çok iyi seçmelisiniz. Onun tırnak yapısına uygun bir kesim ve kavis vermeye özen gösterin.

AYAK TIRNAKLARINI KESEREK YÜZÜNÜ ÇİZMESİNİ ENGELLEYİN

Bu durum ayak tırnaklarını keserken daha kolaydır. Düz şekilde kesebilirsiniz. Kesim işlemi bittikten sonra pürüzleri ortadan kaldırın. Böylece yüzünü ve vücudunu çizmesini sağlarsınız. Bunu bebek törpüsü ile yapabilirsiniz.

Bebeğinizin tırnaklarını keserken istemeden de olsa parmağını keserseniz panik yapmadan gazlı bir bezle silin. Kan çok çabuk duracaktır.