"Bebek pudrası" davasında tazminat kararı Amerikan kozmetik şirketi, ürettiği bebek pudrasının kansere neden olduğu iddiasıyla açılan davada 29 milyon dolar tazminat cezasına çarptırıldı

OAKLAND (AA) - Amerikan kozmetik ve kişisel bakım ürünleri şirketi, ürettiği bebek pudrasının kansere neden olduğu iddiasıyla açılan davada 29 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

California eyaletinin Oakland kentinde üst mahkeme, Johnson & Johnson şirketinin, davacı Teresa Leavitt'e 29 milyon dolar ödenmesine hükmetti. Mahkeme kararında, Leavitt'in bebek pudrası kullanmasının kansere yakalanmasına neden olan unsurlardan biri olduğu belirtildi. Leavitt, kullandığı bebek pudrasının akciğer zarı kanserine yakalanmasına sebep olduğu gerekçesiyle dava açmıştı. Johnson & Johnson şirketi hakkında benzer iddialarla ABD'de açılmış 13 bin dava bulunuyor. Geçen yıl Los Angeles'ta mahkeme, şirketin bir kadına 25,7 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti.



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