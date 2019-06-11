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Bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il Gaziantep

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2018 yılı için açıkladığı ‘Ölüm İstatistikleri’ verisine göre bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il olan Gaziantep’te doğan her bin bebekten 15’i ölüyor.

11 Haziran 2019 Salı 12:36
Bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il Gaziantep

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2018 yılı için açıkladığı ‘Ölüm İstatistikleri’ verisine göre bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il olan Gaziantep’te doğan her bin bebekten 15’i ölüyor.


TÜİK’in 2018 yılı verilerine göre bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il, binde 15,3 ile Gaziantep oldu. Bebek ölüm sayısı, 2017 yılında 12 bin 118 iken 2018 yılında 11 bin 629 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2017 yılında binde 9,4 iken 2018 yılında binde 9,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin canlı doğum başına 9,3 bebek ölümü düştü. Gaziantep’i ise binde 14,9 ile Mardin, binde 14,5 ile Şırnak ve Kilis izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 5 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 5,1 ile Kırklareli ve Çanakkale, binde 6,4 ile Giresun ve Edirne izledi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:36
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