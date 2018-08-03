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Bebek nasıl kilo alır?

Zayıf bebeklerin ideal kilolarına ulaşması, sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve gelişimlerini tamamlamaları için gereklidir.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:03
Bebek nasıl kilo alır?

Bebeklerin ideal kilosuna ulaşması için annenin çok dikkatli olması gerekmektedir. Annelerin bebeklerinin beslenme saatlerine ve aç olma durumlarına dikkat etmesi gerekmektedir. Bebeklerin anne sütünün yanında organik ek gıdalar alması sağlıklı bir gelişim için büyük destek sağlamaktadır.

Beslenmesinin çok iyi olmasına rağmen kilo alamayan bebeklerin mutlaka bir uzman denetiminde olması gerekmektedir. Bebeklerin kusma ve ishal gibi sorunları kilo almalarına engel olabilmektedir.

Bebeklerin kilo almasında mama alışkanlıkları da çok önemlidir. Uzmanlara göre, bebeklere hazır mamalar yerine pirinç ya da buğday unundan evde yapılan mamalar verilmelidir. Bu mamalar anne sütünün yetmediği zamanlarda bebeğe verilmelidir.

Bebeklere bazı durumlarda ev yemekleri verilebilir. Fakat bu yemeklere dikkat edilmelidir. Özellikle balık, baklagil gibi besinler bebeklerde alerji yapabilmektedir. Bunun yanında bebeklere yemeklerin suyu verilmemelidir. Pişirilmiş halde hazırlanan sebzeler bebeklere püre halinde verilmelidir.

Yoğurt ve ek süt ürünleri bebeklerin gelişimine katkı sağlar. Bebeklere her gün doğal yoğurt verilmesi bebeklerin kilo almasına ve kemik gelişimine yardımcı olmaktadır.

Meyveler, bebeklerin kilo almasında önemli bir rol oynamaktadır. Meyvelerin püre halinde verilmesi bebekler için daha faydalıdır. Bunun yanında meyvelerin taze halinden sıkılan suları da bebeklere şeker ilave edilmeden verilebilmektedir.

Bebeklerin ek gıdaya başlamamış olması durumlarında anneler, anne sütü ile bebeklerini gece emzirmelidir. Gece verilen süt, bebeklerin gelişimine katkı sağlar. Bebeklerin kilo sorunu yaşamasında kilo alması için acele davranılmamalıdır.

Bebeğin kilosu ve gelişimi dikkatli bir şekilde gözlemlenmelidir. Bunun yanında bebek gelişiminde doktor kontrolü ihmal edilmemelidir. Doktorların tavsiyesi ile ek besinler ve gıdalar verilebilmektedir.

Bebeklerin normal kiloda olması sağlıklı olması için yeterlidir. Bebeklerin anormal kilolarda olmaması sağlanmalı ve beslenme düzeni buna göre belirlenmelidir. Besin alerjisi gibi etkenler de bebeklerin kilo almasını etkilemektedir. Bu nedenle alerji yapabilen gıdalardan uzak durulmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 11:03
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