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Bebek mendilleri çocuğunuzda alerji yapabilir

Çocukluk dönemi gıda alerjilerinin gelişimindeki gizem biraz daha netleşiyor. Northwestern Üniversitesi’nden yapılan yeni bir çalışma, bir alerjiyi tetikleyebilecek bir “reçete” tanımladı ve malzemelerden biri de bebek mendilleri.

01 Mayıs 2018 Salı 18:06
Bebek mendilleri çocuğunuzda alerji yapabilir

Araştırmacılar, gıda alerjisi olan çocukların % 35’inde egzamaya sahip olduklarına dair kanıtları ortaya çıkardı. Bu bağışıklık yanıtlarının cilde geri döndüğünü gösteriyor. Emiciliği etkileyen belirli genlere ek olarak, ıslak mendillerden gıda alerjenlerine, toza ve sabun kalıntısına lokal maruziyet, cildin üst tabakasında bir değişikliği tetikleyebilir.

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi’ndeki bir alerji-immünoloji profesörü olan Joan Cook-Mills, “Bu, gıda alerjisi geliştirmek için bir reçete” dedi. “Gıda alerjisinin yaşamın erken dönemlerinde nasıl başladığının anlaşılmasında büyük bir ilerleme var” diye ekledi.

Bu teorileri, test etmek için profesör Cook-Mills, yenidoğan farelerini kullandı. Hem farelerin bazı genlerini değiştirerek hem de bebek temizleme mendillerinde bulunan bir sabun olan toz ve sodyum loril sülfata maruz bırakarak deri bariyeri disfonksiyonu yarattı.

Daha sonra fareleri yer fıstığı gibi gıda alerjenlerine maruz bıraktığında, sadece değiştirilmiş cilde sahip olanlar alerjiler geliştirdi. Düzenli deriye sahip fareler, yer fıstığı ile tekrar tekrar temas ettikten sonra bile alerji belirtisi göstermemiştir.

Tabi ki , Allerji ve Klinik İmmünoloji Dergisi’nde yayınlanan bu çalışma , insanlar üzerinde değil, hayvanlar üzerinde yapıldı, çocuklardaki besin alerjileri hakkında pek çok soru var. Ancak, bu anormallikleri çözmek için bir adım daha atılmış oldu.

Gıda alerjileri ABD’deki çocukların yaklaşık % 4’ünü etkilemektedir.. Mevcut en yeni verilere göre, bildirilen gıda alerjilerinin yaygınlığı 1997’den 2007’ye % 18 arttı.

Yapılması gereken daha fazla araştırma olmasına rağmen, Cook-Mills’in bulgularına dayanarak ebeveynler için bazı tavsiyeleri vardır.

Bebeğinize dokunmadan önce ellerinizi yıkayarak bebeğinizin cildinize maruz kalma riskini azaltın.

Cilde sabun bırakan bebek mendillerini kullanma sınırını azaltın. Yıllar önce yaptığımız gibi su ve sabun ile durulayın.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 18:06
  1. ıslak mendil
  2. alerjik
  3. Bebek cildi
  4. çocuk sağlığı

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