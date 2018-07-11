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Bebek masajının faydaları nelerdir?

Bebek masajının bebekler üzerinde olumlu etkileri bulunuyor. Masaj bebeğin solunumuna yardımcı oluyor. Bebeğin büyümeyi destekleyen hormonlarını uyarıcı bir etki yapıyor. Ayrıca Masaj bebeğin beyin gelişiminde de etkili.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:35
Bebek masajının faydaları nelerdir?

Masajın bebeklerin daha sağlıklı olmalarında ve gelişimlerinde oldukça faydalı olduğu bilinmektedir. Genel olarak masajın bebekler için faydaları şunlardır:

1. Masaj bebeğin solunumuna yardımcı olur. Bebeklerin solunumları sıklıkla düzensizlik gösterebilir. Yapılan araştırmalar masajın bu konuda bebeklerin solunumunu desteklediğini ortaya koymaktadır.

2. Masaj bebeğin büyümeyi destekleyen hormonlarını uyarıcı bir etki yapmaktadır. Masaj bebeğin büyümesini destekleyerek gelişimini olumlu etkiler. Masaj bebeğin sadece fiziksel gelimini desteklemez. Ayrıca bebeğin potansiyelini de geliştirir. Bebeğin zekâ gelişimi ve duygusal gelişimine katkıda bulunur. Nitekim daha önce ABD’ de Miami Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada haftada 5 gün, günde 3 defa 15 er dakikalık seanslarla masaj yapılan prematüre bebeklerin günlük kilo artışları, masaj yapılmayan bebeklerden %53 daha yüksek bulundu.

3. Masaj bebeğin beyin gelişimine katkı yapmaktadır. Yapılan araştırmalar masajın bebeklerin nörolojik gelişimini desteklediğini ortaya koymaktadır. İlk 1 yıl bebeklerin beyin gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Masajla bu gelişimime ekstra bir katkı yapılmaktadır.

4. Masaj bebeğin bağışıklık sistemini geliştirir. Yapılan araştırmalar düzenli olarak masaj yapılan bebeklerde soğuk algınlığı, ishal gibi vakaların daha az görüldüğünü ortaya koymaktadır. Bunun aksine masaj uygulanmayan veya genelde dokunma yoksunluğu çeken bebeklerde bağışıklık sistemi olumsuz etkilenebiliyor. Dokunma sindirim hormonu salgılanmasına yardımcı olur ve bebeğin sindirim sistemi daha iyi çalışır.

5. Masaj bebeğin stresini azaltır. Stres bebeklerde kolik sorununu da tetikleyebilen bir etken. Bebek masajı stres hormonu olan kortizol düzeylerini düşürerek bebeğin stresini önemli derecede azaltabilmektedir.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:35
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