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Bebek maması çalan şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı

Diyarbakır’da girdiği bir marketten bebek maması çalan şahsın mamayı çocukları için değil, müptelası olduğu uyuşturucu için çaldığı ortaya çıktı.

19 Mart 2019 Salı 17:14
Bebek maması çalan şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı

Diyarbakır’da girdiği bir marketten bebek maması çalan şahsın mamayı çocukları için değil, müptelası olduğu uyuşturucu için çaldığı ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, ’bebek maması çaldığı gerekçesiyle gözaltına alındı’ şeklinde çıkan haberlerin ardından harekete geçen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan araştırmalarda gerçeği ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalarda olayın 23 Şubat 2019 günü saat 18.00 sıralarında Bağcılar Mahallesi Sento Caddesi üzerinde bulunan bir market içerisinde gerçekleştiği ve görevlilerin bir şahsın bebek maması çaldıktan sonra çıktığı esnada market görevlileri tarafından yakalandığı, şahıstan bebek mamalarını alarak davacı ve şikayetçi olmadıkları gerekçesi ile herhangi bir yere müracaatta da bulunmadan şahsı serbest bıraktıkları tespit edildi. Konunun 19 Şubat 2019 günü basın ve yayın organlarında tekrar gündeme gelmesi üzerine yapılan araştırmalarda aynı şahsın, 09 Mart 2019 günü saat 18.00 sıralarında aynımarketten beş litrelik iki adet sıvı yağ çaldığı tespit edildi. Market yetkilileri gerekli işlemler için 10 Nisan Polis Merkezi Amirliğine giderek müracaatlarını yaptıktan sonra ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, kamera görüntüleri izlenerek bahse konu hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın 1990- Diyarbakır doğumlu Şahin G. olduğu belirlendi. Hırsızlık zanlısının ismini tespit eden polis ekipleri evli, işsiz ve 3-8-9 yaşlarında üç çocuğu bulunan Şahin G.’yi yakaladı. Yapılan tahkikatta 2008, 2011 ve 2018 yıllarında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak imal ve ticareti suçlarından, ayrıca 2013 yılında 6136 SKM suçundan kaydı bulunan Şahin G.’nin eşi hırsızlığı çocukları için yapmadığını söyledi.



Çocukları için değil, uyuşturucu almak için çalıyor


Şahin G.’nin eşi Cevriye G., eşinin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, bu güne kadar, eve herhangi bir bebek maması ve bezi, gıda malzemeleri getirmediğini, getirse bile eve kabul etmeyeceğini kendisinin bildiğini, çalmış olduğu malzemeleri uyuşturucu almak için satmış olabileceğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:14
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