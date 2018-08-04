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Bebek katili PKK, TSK'nın önüne çocukları mı sürecek?

Terör örgütü PKK, ailelerinden zorla alıkoyduğu çocukları silahlandırarak sahaya sürecek. PKK'nın özellikle Suriye'de çocuklardan kurulan orduyu kullanacağı bildiriliyor.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:02
Bebek katili PKK, TSK'nın önüne çocukları mı sürecek?

Terör örgütü PKK, çocuk ordusunu sahaya sürüyor.

İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütü YPG/PKK’nın çocukları silah altına alıp savaştırmaya devam ettiğini, bu süre içerisinde aileleriyle iletişim kurmalarına dahi izin vermediğini bildirdi. İnsan Hakları Gözlemevinin yayımladığı raporda, Birleşmiş Milletlerden elde edilen verilere göre, YPG/PKK’nın geçen yıl safına kattığı çocuk sayısında ciddi artış olduğu belirtildi.

Raporda, “Silahlı grup, bir kısmı aileleri kontrolünde kamplarda yaşayanlar dahil, çocukları saflarına katmayı derhal durdurmalı.” ifadesi kullanılarak, 18 yaşından küçükleri silah altına almanın uluslararası hukukça yasaklandığı, 15 yaşından küçük çocukların bu uygulamaya tabi tutulmasının ise savaş suçu olduğu vurgulandı. Örgütün işgalindeki kamplardan çocukları ailelerinin haberi dahi olmadan kaçırdığı, akıbetleriyle ilgili bilgi sahibi olmalarını engellediği kaydedildi.

300’DEN FAZLA ÇOCUK

ABD, desteklediği örgüte çocuk askerleri kullanmayı bırakması için baskı uygulamalı” ifadesinin kullanıldığı raporda, çocukları kaçırılan ailelerle yapılan röportajlara da yer verildi. Söz konusu 8 ailenin 13-17 yaşlarında 6 kız ve 2 erkek çocuğunun silah altına alındığına dikkat çekilen raporda, bu çocukların sözde eğitim kamplarında tutulduğu ancak 16 yaşındaki bir erkek çocuğun Rakka’da çatışmada hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. BM’nin çocukların silahlı çatışmalardaki rolüne ilişkin 2017 raporuna atıfta bulunularak, YPG/PKK’nın 2017’de 224 çocuğu silah altına aldığı, 2016’ya göre bu rakamın neredeyse 5 katına çıktığına dikkat çekildi.

Kaynak: Yeni Şafak

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:02
  1. çocuk ordusu
  2. PKK

YORUM YAZ

  • Turk medyasi yok Turk medyasi yok18 dk önce
    Gercek Turk/musluman medyasi olsa; ABD kucuk yastaki cocuklari silahlandiriyor. ABD cocuk tecavuzcusu orgutu silahkandiriyor' gibi hergun tv gazetelerinde olurdu
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