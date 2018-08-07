0553 313 94 23

Bebek havale geçirdiğinde yapılması gerekenler nelerdir?

Havale nöbeti, özellikle ilk bebeklik döneminde karşılaşılan, ateşli veya ateşsiz bilinç kaybıyla oluşan kasılma halidir. Daha çok 0-6 yaş arası dönemde, yüz çocuktan 3-4’ünde havale görülebilir. Genetik yatkınlık da ihtimali artırır, ailesinde böyle bir geçmiş olan çocuğun havale geçirme olasılığı daha da yüksektir.

07 Ağustos 2018 Salı 21:24
Bebek havale geçirdiğinde yapılması gerekenler nelerdir?

HAVALE BELİRTİLERİ

İlk olarak ateş yükselir, genellikle çocuğun ateşi 38 dereceyi geçince tehlike çanları çalmaya başlar. Yüksek ateşle birlikte gözler belli bir noktaya dikilir. Çocuğun bedeninde kasılmalar görülür, vücudunu titreme alır. Bazı durumlarda çocuk idrarını salabilir. Dişler kenetlenir, ağızdan salya-köpük gelebilir. Çocuk vücudunun kontrolünü kaybeder.

HAVALEDE ATEŞ DERECESİ

Her çocuğun ateşe direnci farklı, bedenler 38 dereceye dayanamazken bazı bedenlere 40 derece bile dayanılabilir bir derece olabilir. Alt sınır 38-38.5 derecedir. Vücut ateşi 37.3 dereceden sonra hızla yükseliyorsa havale tehlikesi yaklaşmakta. Özellikle ateşe duyarlı ve ailesel yatkınlığı olan çocuklarda ateşin 38 derecenin üstüne çıkmasıyla havale kaçınılmaz. Çocuğunuz bu özellikler sahipse hemen harekete geçin. İlk olarak yapmanız gereken  çocuğun, bebeğin ateşini düşürmeye çalışmak. Ateşi düşürmek için ne soğuk ne sıcak ılık bir duş aldırmanız lazım. Ayrıca çocuğun üzerini ince giydirmelisiniz, eğer ateş düşmüyorsa belli aralıklarla kıyafetlerini çıkarabilirsiniz. Yine de düşmediyse ateş düşürücü şuruplar verebilirsiniz.

HAVALE ESNASINDA YAPILMASI GEREKENLER

Yüksek ateşi bir türlü düşüremediyseniz, çocuğunuzun havale geçirdiğinden şüpheleniyorsanız, ilk yapmanız gereken şey sakin olmak. Eğer siz de telaşlanırsanız çocuğun ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlanırsınız. Çocuk bilincini kaybettiyse kendine ve çevresine zarar verme ihtimali olabilir. Tehlikeli nesneleri etrafından alarak buna engel olabilirsiniz. Bir anlığına dahi çocuğun yalnız bırakılmaması gerekir. Bu gibi durumlarda çok sık karşılaşılan solunum problemine karşı önlem almalısınız. Özellikle dilin arkaya kaçma ihtimalini göz önünde bulundurarak çocuğu sizin kontrolünüzde uygun pozisyonda yatırmalısınız. Dizinizin üzerine veya bir yastık desteğiyle ağzı aşağıya gelecek şekilde yatırırsanız dilin geriye kaçmasını önlemiş olursunuz. Ayrıca ağzından gelen salya ve tükürük de solunum yolunu tıkayabilir, buna da dikkat etmelisiniz. Doğru pozisyonda yatırdığınızdan eminseniz giysilerini gevşeterek rahatlamasını sağlayın. Bedeninin kontrolünü kaybettiği için farklı hareketler yapabilir, kesinlikle engel olmaya çalışmayın. Çünkü vücudunun kontrolü kendinde olmadığından istem dışı hareketler yapıyor. Kilitlenen dişleri ve çenesini zorla açmaya çalışmayın, istemeden de olsa ona zarar verebilirsiniz. Sakın ve sakın kalp masajı ve suni solunum yapmaya çalışmayın, buna ihtiyacı yok zaten. Ve unutmayın!!! Uzun süre devam eden bir durum değildir. Nöbet 3-5 dakikadan fazla sürmüşse doktorunuza başvurun. Aksi halde kısa süreli havalelerde çocuk kendini toparlayacaktır. Yine de anne babaların aklında soru işareti kalabilir. İçiniz rahat etsin istiyorsanız çocuk nöroluğundan destek alabilirsiniz.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 21:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün istihbaratçı polisleri darbeyi önceden biliyormuş
    1. FETÖ'nün istihbaratçı polisleri..
    2. Suudi Arabistan'dan Tesla'nın..
    3. Ürdün'den flaş Suudi Arabistan..
    4. Ali Nesin kendisini eleştiren..
    5. Rüşvetçi ABD'li gardiyandan itiraf:..
    6. Şöhretler Bulvarı'ndaki Trump'ın..
    7. Tamer Tuna'dan yeni sezon öncesi..
    8. ABD'den İran'a şantaj: Gelip masaya..
    9. Irak ABD'ye hem tepki gösterdi, hem..
    10. Fenerbahçe'den ayrılan yıldız oyuncu..
    11. Galatasaray taraftarına ulaşım müjdesi
    12. Necati Ateş'ten Karagümrük açıklaması
    13. Ali Nesin böyle kandırmış! "Erdoğan'ın..
    14. MEB'den öğrencilere müjde! Bir okula...
    15. Ali Nesin'den Safiye İnci'nin..
    16. Bu belirtiler sizde varsa bağışıklık..
    17. Telefonunuzu yatağınızın başınızda..
    18. Karıncaları bu doğal yöntemlerle..
    19. TSK'nın eğittiği Somalili astsubaylar..
    20. Saç neden dökülür?
    İlber Ortaylı canlı yayında olduğunu unuttu: "Hasan Cemal aptalın biri"
    İlber Ortaylı canlı yayında olduğunu unuttu: "Hasan Cemal aptalın biri"
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman