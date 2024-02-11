Bebek gibi uyumak için dilinizin altına koymanız yeterli! Değişimin görünen yüzü: Bir daha uykusuz...

Düzenli ve önerdiğimiz miktarda kullandığınız takdirde hem uykunuz düzene girecek, hem gece boyunca bölünmeyecek hem de sabah uyandığınızda çok daha enerjik olacaksınız.

Tek ihtiyacınız olan malzemeler esmer şeker ve sofra tuzu. Suratınızı ekşitmeyin. Tadını hissetmeyeceksiniz bile. Şeker ve tuzun tadı size kendini fazla hissettirmeden dil altından emilecektir.

Şekerdeki glikoz, hücrelere uyku süresince ihtiyaç duyulan enerjiyi verir. Tuz ise bu enerjinin korunumunu sağlar. Eğer stresliyseniz ve vücudunuz bu stresi uykusuzluk olarak size yansıtıyorsa, bu yöntemi denemeden geçmeyin.

Tarifimiz şöyle:

5 çay kaşığı esmer şeker

1 çay kaşığı sofra tuzu

Güzelce karıştırın ve uyumadan önce dil altınıza yarım çay kaşığı kadar koyup uyuyun. Birkaç gün içerisinde ne demek istediğimizi anlayacak ve minnettar kalacaksınız. Arzu ederseniz daha fazla miktarlarda da hazırlayabilirsiniz ancak oranın her zaman 1/5 olmasına özen gösterin ve dilinizin altına yarım çay kaşığından fazla koymamaya dikkat edin.