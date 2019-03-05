Bebek bekleyen doktor çift trafik kazasında hayatını kaybetti

KONYA (AA) - Konya'da, önce tır, ardından minibüsle çarpışan otomobildeki bebek bekleyen doktor çift, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Süleyman Köse (27) idaresindeki 42 DYK 24 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir karayolunun 5. kilometresinde, Süleyman Çakmaz (32) yönetimindeki 47 NH 803 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle tır yol kenarına devrilirken, savrulan otomobil karşı yönden gelen Osman Tetik'in (37) kullandığı 42 EP 064 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Köse ile yanında bulunan eşi Nurgül Köse hayatını kaybetti.

Tır ve minibüs sürücüleri kazadan yara almadan kurtuldu.

Sarayönü Devlet Hastanesinde doktor olduğu öğrenilen Nurgül Köse ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde doktor olduğu belirtilen eşi Süleyman Köse'nin cenazeleri, otopsi için Meram Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin otomobildeki incelemeleri sırasında Nurgül Köse'ye ait olduğu belirlenen bir defter bulundu.

Hamile olan Köse'nin doğacak bebeğine hitaben kaleme aldığı notta, "Bebeğim. Dün sana hamile olduğum kesinleşti. Kan değerim de yükselmiş. Çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım. Baban yanımızda değildi. İşteydi her zamanki gibi. Telefondan aldı haberi. Çok merak ediyordu. Ve mutlu haber ulaştı. İnşallah seni kucağımıza sağlıklı bir şekilde alabiliriz." ifadeleri yer aldı.