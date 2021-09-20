‘Bebeğinize ve kendinize yaşam hakkı tanıyın’ Anne adayı ölümleri 7 kat arttı, aşı olun

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin, pandemi ile birlikte dünya genelinde anne adayı ölüm oranlarının yükselmeye başladığını söyledi.



Prof. Dr. Tekin, "Pandemi başlamadan önce dünya genelinde 100 binde 16 ila 14 oranlarında anne adayı ölümü yaşıyorduk. Bu bizim için Amerika, Avrupa'dan bile çok daha iyi rakamlardı. Tüm dünyada olduğu gibi anne adayı ölüm oranlarında da ciddi artış oldu. Trabzon'da geçen yıla oranla hamile anne adayı ölümünde 7 kat artış yaşadık. Bu çok ciddi bir rakam. Sadece bölgemizde değil, dünya genelinde de benzer oranlar söz konusu. Pandeminin başından beri Kovid-19'a bağlı 7 anne adayı ölümümüz var. Önceki yıllarda yoktu. Kimisi enfeksiyonun erken döneminde yaşamını kaybetti. Bir anne adayımız da gebeliğin başında Kovid-19 geçirerek sonraki süreçlerde oluşan komplikasyonlara bağlı hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra Kovid-19 nedeniyle uzun süre yoğun bakımda yatıp ek komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybeden anne adaylarımız da oldu" dedi.

Aşılanıp ölen yok

Hamile kadınların gebeliğin ilk 3 ayından sonra güvenle koronavirüs aşısı yaptırabileceğini söyleyen Prof. Dr. Tekin, "Aşılanan kişiler, Kovid-19'a kıyasla çok daha az yan etkiyle bu süreç atlatılıyor. Şu ana kadar aşıya bağlı gebelikte ölüm ya da ağır komplikasyon bildirilmemiş. Bunlar bizim için hep olumlu veriler. Aşıdan korkmayalım. Sonuçta burada yaşamak önemli. Ölüm mü, yaşamak mı? Burada hem sevdiklerinizi hem kendinizi korumak için aşıyı öneriyoruz. BionTech grubu aşılarda, aşılanan bireylerde gebelikte ölüm bildirilmemiş. Hastalık daha hafif seyrediyor, hastaneye yatış oranları çok düşük ve ağır hastalık ve ölüm gibi durumlar aşılanan grupta yaşanmıyor. Bu yüzden tüm gebelerimizi aşılanmaya davet ediyorum” dedi.

Hamileyken yakalandığı kovid’i yendi, dördüzlerini kucağına aldı

Antalya'da aynı gün gebelik ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 32 yaşındaki Ayşe Kılınç, önce hastalığı yendi, ardından da dördüz bebeğinin olacağı haberiyle hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşadı. Doktorların 'Bebeklerin ikisinin kalbini diğerlerinin sağlığı ve yaşaması için durdurmalıyız' önerisini kabul etmeyen Kılınç, dördüzlerini hamileliğinin 32'nci haftasında sağlıklı şekilde dünyaya getirdi. Ağırlıkları 1 kilo 400 gram ile 1 kilo 600 gram arasında değişen dördüz kızlara "Almina Nida", "Aynura Nisan", "Alya Eda", "Arya Ela" isimleri verildi. 57 gün yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kalan bebekler, yeterli ağırlığa ulaşınca taburcu edildi. Şu an 3 aylık olan bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Kılınç çifti, bebek eşyaları, mama ve bez yardımı bekliyor. Baba İbrahim Kılıç, "Vatana millete hayırlı evlat yetiştirmek için çaba göstereceğiz. Tarlada çalışmadığım saatlerde hemen eve koşuyor, eşime yardım ediyorum” dedi.