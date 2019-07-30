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Bebeğini öldürdüğü iddia edilen annenin davası

Adana'da 15 aylık kızını darbederek öldürdüğü ileri sürülen kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın duruşması görüldü

30 Temmuz 2019 Salı 15:03
Bebeğini öldürdüğü iddia edilen annenin davası

ADANA (AA) - Adana'da 15 aylık kızını darbederek öldürdüğü öne sürülen kadının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci celse duruşmaya sanık Aysel Yıldırım tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile katıldı.

Sanığın avukatının da hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı, hakkında zorla getirme kararı verilen sanığın nikahsız birlikte yaşadığı müşteki İlhami K'nin cezaevinde olması nedeniyle duruşmaya gelmediğini söyledi.

Bu arada, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden sanıkla ilgili düzenlenen raporun geldiği ancak cezai ehliyeti yönünde karar verilebilmesi için sanığın hastanede bir süre gözetim altına alınması gerektiğinin belirtildiği de aktarıldı.

Daha sonra tanık olarak dinlenen sanığın komşusu D.Y. ise evde bulunduğu süreçte Aysel Yıldırım'ın evinden herhangi bir ses ya da gürültüye şahit olmadığını, bebeğin ölümüyle de ilgili bir bilgisinin bulunmadığını kaydetti.

Sanık Aysel Yıldırım da daha önceki savunmasını tekrarlayarak, kızının yaramazlık yapması üzerine birkaç tokat vurduğunu anlattı

Mahkeme heyeti, sanık Yıldırım'ın tutukluluğunun devamına, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilerek 3 haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınmasına karar verdi.

Adana'da 18 Kasım 2018'de, nikahsız yaşadığı İlhami K'nin eski eşiyle görüştüğünü ve kendisiyle ilgilenmediğini gerekçe göstererek cinnet getirdiği ileri sürülen Aysel Yıldırım, bir yaşındaki bebeğini döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:03
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