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Bebeğini kaybeden anne bebeğinin battaniyesini elinden düşürmedi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 4.

23 Nisan 2019 Salı 20:40
Bebeğini kaybeden anne bebeğinin battaniyesini elinden düşürmedi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 4. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybeden 15 aylık bebek gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken anne bebeğinin battaniyesini elinden düşürmedi.


Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde dün 4. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybeden Melih-Fatma Kıranmezar çiftinin 15 aylık bebekleri Ramazan Ege Kıranmezar için cenaze töreni düzenlendi. Minik Ramazan Ege’nin cenazesi önce evine getirilerek helallik alındı ardından da cenaze töreninin düzenleneceği Pazar Camisine götürüldü. Cenaze töreninde anne Fatma Kıranmezar ayakta durmakta zorlanırken oğlunun battaniyesini ve yalancı memesini elinden düşürmedi. Ramazan Ege’nin 6 yaşındaki ağabeyi 6 yaşındaki Mustafa Kıranmezar da büyüklerle beraber kardeşinin cenazesi başında saf tuttu. Cenaze namazından sonra kardeşinin kendisinden büyük olan çerçeveli resmini kucaklayan ağabeyi Mustafa, kardeşinin fotoğrafını kimseye bırakmadan taşıdı. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası minik Ramazan Ege toprağa verildi.


Cenaze törenineAlaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, babası Melih Kıranmezar, anne Fatma Kıranmezar, ailesi ve vatandaşlar katıldı.



Olayın geçmişi


Alaşehir’in Kurtuluş Mahallesi Büyük Selçuklular Caddesi’nde 5 katlı bir binanın 4. katında oturan Melih-Fatma K. çiftinin 15 aylık çocukları Ramazan Ege Kıranmezar, evlerinin balkonundan zemine düşerek hayatını kaybetti. Saat 15.00 sıralarında evde oynayan çocuk, evin balkon korkuluğunun arasındaki boşluktan geçerek zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören komşular ve evde bulunan annesi Fatma Kıranmezar, çocuğu bir otomobille Alaşehir Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 15 aylık bebek kurtarılamadı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 20:40
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