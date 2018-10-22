Bebeğini denize atan anneye müebbet hapis cezası

Eminönü Vapur İskelesi'nden kırk günlük bebeğini denize attığı iddiasıyla yargılanan Fatma Karataş, "kendi çocuğunu kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı, bebeğin babası Mustafa Teneke ise beraat etti. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatma Karataş katıldı. Bebeğin babası olduğu belirtilen, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Mustafa Teneke ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, bir önceki celse verdiği, "Fatma Karataş'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması, Mustafa Teneke'nin ise beraatine karar verilmesi" talepli mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık avukatları, daha önceki beyanlarını tekrarlarken, tahliye ve beraat talebinde bulundular.

Karataş'ın polise giderek, çocuğunu denize attığını itiraf ettiği belirtilen iddianamede, sanığın emniyette ve savcılıkta verdiği ifadeyle suçunu kabul ettiği, bebeğin babası Mustafa Teneke'nin ise suçlamayı reddettiği dile getiriliyordu.

"Bebeğin cesedine ulaşılamadı"

Olay günü ve devamında yapılan çalışmalarda bebeğin cesedine ulaşılamadığı da aktarılan iddianamede, soruşturma sürecinde Fatma Karataş'ın "eşinin olaya karışmadığı" şeklinde beyanda bulunarak önceki ifadesini değiştirdiği ve böylece diğer sanığı suçtan kurtarmaya çalıştığı vurgulanıyordu.

Sanık Mustafa Taneke'nin "Bu çocuktan kurtul, intihar et" diyerek cinayete yönlendirdiği Fatma Karataş'ın, olayın etkisiyle bebeğini denize attığı ifade edilen iddianamede, sanıkların "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.