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Bebeğini apartman boşluğuna atan genç kız için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Çorum'da, evinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği apartman boşluğuna atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan 20 yaşındaki sanığın yargılanmasına devam edildi- Cumhuriyet Savcısı, genç kızın, "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle cezalandırılması yönünde mütalaa sundu

09 Nisan 2019 Salı 14:39
Bebeğini apartman boşluğuna atan genç kız için ağırlaştırılmış müebbet istemi

ÇORUM (AA) - Çorum'da, evinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği apartman boşluğuna atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık M.M.B'nin (20) yanı sıra annesi ile avukatı hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, olay tarihinde 18 yaşında olan sanığa Cumhuriyet Savcısının mütalaasından önce son savunması için söz verdi.

Sanık genç kız, olaydan pişmanlık duyduğunu, üzgün olduğunu söyledi.

Daha sonra mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın toplanan deliller, sanık ve tanık beyanları ile adli tıp raporları dikkate alınarak, "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma için süre istemesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Olay

Çorum'da 5 Kasım 2017'de, bir apartmanda ailesiyle yaşayan M.M.B, rahatsızlanması üzerine hastaneye götürülmüş, doğum yaptığının belirlenmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Genç kızın polise, "evinin banyosunda tek başına doğum yaptıktan sonra bebeği banyo penceresinden apartman boşluğuna attığını" söylemesi üzerine apartman boşluğunda poşete sarılı halde yaklaşık iki kilogram ağırlığında yeni doğmuş kız bebek cesedi bulunmuştu.

Ayrıca annenin hamileliğinin 8. ayında iken doğum yaptığı tespit edilmişti. M.M.B, hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 14:39
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