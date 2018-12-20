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Bebeğin uykusu nasıl olmalı?

Yenidoğan dönemi ile 3 yaşa kadar bebeğin uykusunda önemli değişiklikler olur.

20 Aralık 2018 Perşembe 16:10
Bebeğin uykusu nasıl olmalı?

Uyku uyanıklık süresi yenidoğanda uyku lehine iken 1 yaşına gelirken uyanıklık lehine dönüşür.

1-3 yaşları arasında derin uykusu daha fazla olduğundan gürültüden etkilenmeleri daha azdır.

Ancak uyku saatleri, uykuya gidiş uyuma yeri gibi çevre şartları bu dönemde kazanılır.

Sırt üstü ya da yan yatma son zamanlarda çocuk hekimlerinin önerisidir ancak 1 yaşından sonra bebek kendi pozisyonunu bulacaktır.

En fazla 1 yaşına kadar aynı odada ancak ayrı yatakta (beşikte) daha sonra mümkünse kendi odasında ve yatağında uyuması iyi olur.

Doymuş ve gazı çıkarılmış ise yine mümkünse günde en az 1 kere banyo yaparsa uykusu iyileşecektir.

Kalın ve çok katlı giysiler, kalın yorgan, battaniyeler bebeği rahatsız edeceğinden uykusu bozulacaktır.

Sessiz ve fazla aydınlık olmayan, güvenliğinin sağlandığı bir ortam olmalıdır.

Rahatsız olduğu işareti varsa ağlama ve uyanmalarda yanına gidip rahatlatılmalıdır.

Kucakta, arabada dolaştırılarak, salıncakta sallanarak uyutmaların yerine banyo yaptırılıp sırtı sıvazlanarak ya da büyüklerimizin yaptığı gibi ayaklarda sallanarak uyutma yöntemini kişisel olarak daha sağlıklıdır.

1 yaş üstü bebeklerde biberonu kendisine vererek uyutmanın güvenlik yönünden sakıncalarının yanısıra gelişimi yönünden de sakıncaları var.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:10
  1. bebek
  2. uyku düzeni

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