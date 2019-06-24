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Bebeği çöpe atan anne yakalandı

İzmir’in Torbalı ilçesi Karakızlar Mahallesi’nde, çöp konteynerinin içerisinde bulunan bebek cesedinin faillerinden annenin de aralarında bulunduğu 2 kişi Torbalı İlçe Jandarma ekiplerince yakalandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:48
Bebeği çöpe atan anne yakalandı

İzmir’in Torbalı ilçesi Karakızlar Mahallesi’nde, çöp konteynerinin içerisinde bulunan bebek cesedinin faillerinden annenin de aralarında bulunduğu 2 kişi Torbalı İlçe Jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cuma günü saat 08.00 sularında temizlik görevlileri, çöp konteynerinde poşete sarılmış şekilde bir erkek bebek cesedi bulmuştu. Durum, daha sonra Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bildirmesiyle olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı. İlçe jandarma merkez karakol ekipleri, titiz çalışma neticesinde bulduğu ipuçlarıyla yola çıktı. Karakızlar Mahallesi’nin giriş ve çıkışlarında bulunan güvenlik kamerası ve mahalledeki vatandaşlardan alınan bilgiler doğrultusunda jandarma derin bir çalışma yürüttü. Jandarma, mahallede evi bulunan evli fakat şüphe uyandıran 53 yaşındaki A.S.’nin evine gitti. Bunun üzerine A.S. gözaltına alınırken daha sonra bebeği çöp konteynerine bırakan annenin izine de rastlanıldı. Jandarma zaman kaybetmeden 31 yaşındaki anne Z.O.’yu Torbalı ilçesinde yakaladı. Torbalı Adliyesine sevk edilen 2 şahıs, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Anne Z.O., Şakran Cezaevine, A.S. ise Buca Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:48
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