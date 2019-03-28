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BDT Ülkeleri Sınır Koruma Birlikleri Komutanları Konseyi 81. Toplantısı

BDT Sınır Birlikleri Komutanları Konseyi Koordinasyon Kurulu Başkanı Aleksandr Manilov:- "Mevcut bilgilere göre, Afganistan'ın Orta Asya ülkeleri ile sınırında uluslararası terör örgütü mensubu 10 bin militan yığılmış bulunuyor"

28 Mart 2019 Perşembe 22:41
BDT Ülkeleri Sınır Koruma Birlikleri Komutanları Konseyi 81. Toplantısı

TAŞKENT (AA) - Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Sınır Birlikleri Komutanları Konseyi Koordinasyon Kurulu Başkanı Aleksandr Manilov, Afganistan'ın Orta Asya ülkeleri ile sınırında uluslararası terör örgütü mensubu 10 bin militanın yığılmış olduğu iddiasında bulundu.

BDT Ülkeleri Sınır Koruma Birlikleri Komutanları Konseyi 81. Toplantısı, başkent Taşkent’te gerçekleştirildi.

Konseye üye Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve ev sahibi Özbekistan ile BDT İcra Komitesi, Terörle Mücadele ve Örgütlü Suçlarla Mücadele kurumları ve Şanghay İşbirliği Örgütü Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı yetkililerinin katıldığı toplantıda, BDT ülkelerinin Orta Asya bölgesindeki dış sınırları ve sınır bölgelerindeki gelişmeler ele alındı.

Toplantıda konuşan Manilov, "Mevcut bilgilere göre, Afganistan'ın Orta Asya ülkeleri ile sınırında uluslararası terör örgütü mensubu 10 bin militan yığılmış bulunuyor." iddiasında bulunarak, durumun çok karmaşık olduğunu ve Afganistan'ın Orta Asya ülkeleriyle sınırındaki durumun tedirginlik uyandırdığını savundu.

Bir sonraki toplantının yılın ikinci yarısında Belarus'ta yapılması kararlaştırıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 22:41
  1. Afganistan
  2. BDT Bağımsız Devletler Topluluğu
  3. BDT Sınır Koruma Birlikleri Konseyi toplantısı
  4. Özbekistan
  5. taşkent

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