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BDR Thermea Group, dünyanın hidrojenle çalışan ilk kombisini görücüye çıkardı

BDR Thermea Group CEO'su Bertrand Schmitt:- "Yakıt kullanan ürünlerimizin yanı sıra hidrojen ile çalışan yeni kombimizle sürdürülebilir bir çevre yaratmak konusunda kararlıyız"

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:25
BDR Thermea Group, dünyanın hidrojenle çalışan ilk kombisini görücüye çıkardı

İSTANBUL (AA) - Baymak'ın da aralarında yer aldığı dünyanın iklimlendirmede lider markalarını bünyesinde bulunduran BDR Thermea Group, dünyanın ilk hidrojenle çalışan kombisini tanıttı.

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, dünyanın iklimlendirmede lider şirketlerinden BDR Thermea Group, dünyada ilk kez hidrojenin konutların merkezi ısıtma sisteminde kullanılmasını sağlayan kombisini görücüye çıkardı.

Baymak'ın da aralarında yer aldığı lider markaları bünyesinde bulunduran BDR Thermea Group'un İtalya'daki Ar-Ge merkezinde geliştirilen hidrojenle çalışan kombi, Hollanda'da gaz dağıtım firması Stedin iş birliğiyle gerçekleştirilen ilk pilot çalışmanın ardından Birleşik Krallık başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde geniş ölçekli test uygulamalarına başlayacak.


- "Sürdürülebilirlikteki iddiamızda kararlıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BDR Thermea Group Üst Yöneticisi (CEO) Bertrand Schmitt, hidrojen ile çalışan kombinin geliştirilmesinin, BDR Thermea Group'un düşük karbon salınımına sahip ısıtma çözümlerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Sürdürülebilir şekilde üretilen hidrojenin, gelecek için önemli ve potansiyeli yüksek bir enerji taşıyıcısı olduğuna işaret eden Schmitt, "Özellikle rüzgar ve güneş enerjisi gibi kış aylarında en çok ihtiyaç duyulan kaynakların uzun süre kullanımı için gerekli depolama koşullarının sağlanması konusunda bu teknolojiye ihtiyaç duyacağız. Yakıt kullanan ürünlerimizin yanı sıra hidrojen ile çalışan yeni kombimizle sürdürülebilir bir çevre yaratmak konusunda kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Pilot çalışmaların alanı genişleyecek"

BDR Thermea Group Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) Peter Snel de hidrojenle çalışan kombinin kullanımı ve test alanlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Hidrojen ile çalışan kombinin çalışma prensibi, doğal gaz ile çalışan bir kombi ile aynı. Gelecekte doğal gaz hatları yoluyla hidrojenin tedarik edilmeye başlanması ile doğal gaz ile çalışan kombileri, hidrojen ile çalışan kombilerle değiştirebileceğiz. Bu nedenle şebeke operatörleriyle iş birliği yapmak çok önemli. Hollanda'daki pilot çalışmaya ek olarak Birleşik Krallık'ta geniş ölçekli bir demo projeyi de uygulamaya alacağız. Önümüzdeki 2 yıl içinde 400'ün üzerinde hidrojen ile çalışan kombinin kurulumu ve ilk çalıştırması yapılacak."

Test uygulamaları için iş birliği yaptıkları gaz firması Stedin gibi Avrupa'daki diğer gaz dağıtım kuruluşları ve bina sahiplerini de saha testleri için iş birliğine davet ettiklerini bildiren Snel, karbondioksitsiz ısı tedarik teknolojilerinin gelişiminde ancak bu şekilde bir hızlanma yaşanabileceğini, bu uygulamaların aynı zamanda rüzgar ve güneş enerjisi kullanarak sürdürülebilir ve çevreci enerjinin üretimini de artıracağını vurguladı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:25
  1. BDR Thermea Group
  2. hidrojenle çalışan kombi

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