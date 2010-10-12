BDP’li Geylani’den seçim barajı için kanun teklifi

Geylani’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu teklifin gerekçesinde, Türkiye’de uygulanan yüzde 10’luk seçim barajının, dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanmadığı belirtildi. Bu sistemin, demokrasinin vazgeçilmez ilkelerinden olan “çoğulculuk” ilkesinin hayata geçmesini önlediği, “çoğunluğun iktidarını dayattığı” savunuldu. Gerekçede, yüzde 10’luk baraj sisteminin aynı zamanda seçimlere katılım oranında düşüşün yaşanmasına da neden olduğu öne sürüldü. Kanun teklifi, seçimi barajının yüzde 3’e düşürülmesini öngörüyor.