BDDK'den Ozan Ödeme Hizmetleri'ne izin Söz konusu izin doğrultusunda şirket, ödeme hizmetleri sunabilecek ve elektronik para ihraç edebilecek

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Ozan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunmasına izin verildi. BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, Ozan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye ödeme hizmetlerini sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verildiği bildirildi. Kararda, söz konusu iznin, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'da belirtilen maddeler uyarınca verildiği belirtildi.

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