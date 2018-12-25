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BDDK'dan yönetmelik taslağı

BDDK, bankaların bilgi sistemleri ve elektronik bankacılık hizmetlerine ilişkin yönetmelik taslağı hazırladı

25 Aralık 2018 Salı 14:05
BDDK'dan yönetmelik taslağı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) hazırlanan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı görüşe açıldı.

BDDK'nın, bankaların bilgi sistemleri ve elektronik bankacılık hizmetleri hakkında usul ve esasları düzenlemeyen yönetmelik taslağı internet sitesinde yayımlandı.

Yönetmelik ile bankaların faaliyetlerinin ifasında kullandıklarıbilgi sistemlerinin yönetimi ile elektronik bankacılık hizmetlerinin sunulmasında ve bunlarailişkin risklerin yönetiminde esas alınacak asgari usul ve esaslarla tesis edilmesi gereken bilgisistemleri kontrollerinin düzenlenmesi amaçlanıyor.

Dört kısımdan oluşan taslak, "Başlangıç Hükümleri", "Bilgi Sistemlerine İlişkin Risk Yönetimi ve Kontrollerin Tesisi", "Elektronik Bankacılık Hizmetleri", "Çeşitli ve Son Hükümler" başlıkları altında ele alındı.

Taslakta, bankaların mevcut faaliyet ve sistemlerini 1 Ocak 2020'ye kadar yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmesi gerektiği belirtilirken, bu yönetmeliğin uygulanmaya başlamasıyla "Bankaların Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ"in yürürlükten kaldırılacağı bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:05
  1. BDDK
  2. taslak
  3. Yönetmelik

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