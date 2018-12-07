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BDDK'dan yönetmelik taslağı

BDDK, bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik taslağını yayımladı

07 Aralık 2018 Cuma 16:06
BDDK'dan yönetmelik taslağı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'nı yayımladı.

BDDK, internet sitesinde Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik öngören taslağını paylaştı.

Buna göre, yönetmeliğin 3'üncü maddesine "Satıcı: Yönetmeliğin 19'uncu maddesinin birinci fıkrasında sayılan yöntemlere dayalı finansmana konu mal, hak ve hizmeti satan, sağlayan, üreten, kiralayan ve/veya dağıtan gerçek ya da tüzel kişiyi" tanımı eklendi.

Aynı yönetmeliğin kredi sınırlamalarına tabi olmayan işlemlerini düzenleyen 16'ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi "Sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazineye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'ye ve diğer genel bütçeli dairelere ait bankalara kullandırılan krediler" şeklinde değiştirildi.

Yönetmeliğin 16'ncı maddesine "Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullandırılan kredilerin hesabında 19'uncu maddede belirtilen finansman
ortaklıkları dikkate alınmaz." şeklindeki ikinci fıkra eklendi.

Bahse konu yönetmeliğin katılım bankalarının finansman sağlama yöntemlerine ilişkin usulve esasları düzenleyen 19'uncu maddesinde de değişikliğe gidildi.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:06
  1. Bankacılık Sektörü
  2. BDDK
  3. yönetmelik taslağı

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