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BDDK, sosyal medya dolandırıcılığı konusunda uyardı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, sosyal medyada banka müşterilerini hedef alan sahte reklamlarla ilgili uyarılarda bulundu.

21 Ocak 2019 Pazartesi 14:54
BDDK, sosyal medya dolandırıcılığı konusunda uyardı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sosyal medya platformlarında banka müşterilerini hedef alan  sahte banka site bağlantılarını içeren reklamlar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, söz konusu reklamlar, BDDK ismi ve logosuna ilaveten  banka logosu ve görselleri kullanılarak hazırlanmış olup sosyal medya  kullanıcılarına BDDK tarafından düzenlenmiş gibi görünen kredi kartı ücret iadesi  veya banka tarafından düzenlenmiş görünen hediye çekilişi kampanyasına katılım,  kredi kartı puan kampanyasına katılım, kolay kredi kullanımı gibi cezbedici ama  gerçek olmayan vaatler sunuyor.

Kullanıcılar sahte sitelere yönlendiriliyor

İlgili reklamlarda, sahte sitelere yönlendirilen kullanıcılardan isim,  cep telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası, banka  kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin girilmesi talep ediliyor.  Ayrıca ilgili reklamlarda, sahte sitelere yönlendirilen kullanıcıların, bu  siteler vasıtası ile mobil cihazlarına veya bilgisayarlarına, kullanıcı  bilgilerine erişim amaçlı zararlı yazılımlar yüklenmesi ve bu yöntemlerle elde  edilen bilgilerin, kullanıcıların hesaplarından para çekmeye yönelik  dolandırıcılık eylemlerinde kullanılması hedefleniyor.

BDDK tarafından yapılan duyuruların resmi internet sitesi olan  "https://www.bddk.org.tr" adresinden yayımlandığı belirtilerek, "Tespit edilen  sahte hesap yada sitelere erişim ile ilgili gerekli işlemler tarafımızca tesis  edilmektedir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, yukarıda belirtilen  hususların duyurulmasında ve bu çerçevede sosyal medya platformlarında yer alan  söz konusu reklam bağlantılarına ek olarak, güvenlik açığı olma ihtimali yüksek  olan sosyal medya platformlarında yer alan benzeri paylaşım, reklam ve ilanlara  itibar edilmemesi ve gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususlarının  hatırlatılmasında fayda mülahaza edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 14:54
  1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
  2. sosyal medya
  3. reklam

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