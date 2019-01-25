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BDDK'dan önemli değişiklik! Taksit sayısı yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartı borçları için verilecek tüketici kredilerinde vadeyi 48 aydan 60 aya çıkardı. Tüketici kredilerinde limit kredi kartı borç bakiyesi kadar olabilecek. BDDK konut ve taşıt kredilerinde de değişikliğe gitti. Konut alacaklar, konutların enerji performansına göre daha fazla kredi kullanabilecek.

25 Ocak 2019 Cuma 09:41
BDDK'dan önemli değişiklik! Taksit sayısı yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte bazı düzenlemeler yaptı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelikle, kredi sınırlamalarına tabi olmayan işlemler başlıklı maddede değişikliğe gidildi.

Buna göre; sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazine'ye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'ye ve merkezî yönetim kapsamındaki diğer kamu idarelerine ait bankalara kullandırılan krediler, bankacılık kanun ile belirlenen "kredi sınırları"na dahil olmayacak. Bankacılık kanununda yer alan "kredi sınırlamalarına dahil olmayan işlemler" başlıklı 55. madde uyarınca, bankalarının risk grubuna kullandırılan kredilerin hesabında, yönetmeliğin 19. maddesinde belirtilen finansman ortaklıkları dikkate alınmayacak.

Konut kredisinde de değişikliğe gidildi

Yönetmeliğin konut ve taşıt kredilerinde teminat oranlarına ilişkin hükümlerinde de değişiklik yapıldı. Buna göre; tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı; enerji performansı A sınıfı olan konutlar için yüzde 90'ı, enerji performansı B sınıfı olan konutlar için yüzde 85'i aşamayacak.

Taşıtta sınır 120 bin TL'ye çıktı

Yönetmelikle, taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranına ilişkin sınırlama 100,000 TL'den, 120,000 TL'ye çıkarıldı.

Vade 60 aya çıkarıldı

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle de kredi kartı borçlarının ödenmesi amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının 60 ay olarak uygulanması ve borcun başka bankada bulunması halinde borç ödemesinin ilgili bankaya yapılması hüküm altına alındı. BDDK yapılan düzenlemeyle kredi kartı borçları için verilecek tüketici kredilerinde vadeyi 48 aydan 60 aya çıkardı. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle bankaların bu amaçla vereceği tüketici kredilerinde vade 60 aya kadar uzayabilecek. Tüketici kredilerinde limit kredi kartı borç bakiyesi kadar olabilecek.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 09:41
  1. ekonomi
  2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)
  3. kredi kartı borçları

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