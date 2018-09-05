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BDDK'dan çok önemli uyarı: Kişisel bilgilerinizi girmeyin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sosyal medya platformları üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 09:22
BDDK'dan çok önemli uyarı: Kişisel bilgilerinizi girmeyin

BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son dönemde bazı sosyal medya platformlarında (twitter, instagram, facebook vb) özellikle banka müşterilerini hedef alan sahte banka site bağlantılarını içeren reklamların arttığı görülüyor.

"Söz konusu reklamlar, banka logosu ve görselleri kullanılarak hazırlanan gerçek banka reklamı izlenimi uyandıran bağlantılara erişim sağlıyor.

"Banka müşterisi sosyal medya kullanıcılarına banka tarafından düzenlenmiş gibi görünen hediye çekilişi kampanyasına katılım, kredi kartı puan kampanyasına katılım veya kolay kredi kullanımı gibi cezbedici ama gerçek olmayan vaatler sunuluyor.

"İlgili reklamlar tıklandığında sahte sitelere yönlendirilen kullanıcılardan isim, cep telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası, banka kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin girilmesi talep ediliyor.

"Sonrasında bu bilgiler kullanıcıların hesaplarından para çekmeye yönelik dolandırıcılık eylemlerinde kullanılıyor.

"Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, yukarıda belirtilen hususların duyurulmasında ve bu çerçevede banka müşterilerinin sosyal medya platformlarında yer alan söz konusu reklamlara tıklayarak ulaştıkları sitelere kişisel bilgilerini girmemesinin hatırlatılmasında fayda mülahaza ediliyor."

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 09:22
  1. BDDK

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