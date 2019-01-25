BBP'ye katılım
Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, BBP'ye adaylık başvurusu yaptı - Uysal'a parti rozetini BBP Genel Başkanı Mustafa Destici taktı25 Ocak 2019 Cuma 18:04
ANKARA (AA) - Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Büyük Birlik Partisine (BBP) katıldı.
BBP'den yapılan açıklamaya göre Uysal, Genel Başkan Mustafa Destici'yi makamında ziyaret etti.
Uysal, görüşmenin ardından 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde BBP'ye resmi adaylık başvurusu yaptı.
BBP Genel Başkanı Destici ise "hayırlı olsun" diyerek, Uysal'a parti rozetini taktı.
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