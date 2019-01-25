BBP'ye katılım Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, BBP'ye adaylık başvurusu yaptı - Uysal'a parti rozetini BBP Genel Başkanı Mustafa Destici taktı

ANKARA (AA) - Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Büyük Birlik Partisine (BBP) katıldı. BBP'den yapılan açıklamaya göre Uysal, Genel Başkan Mustafa Destici'yi makamında ziyaret etti. Uysal, görüşmenin ardından 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde BBP'ye resmi adaylık başvurusu yaptı. BBP Genel Başkanı Destici ise "hayırlı olsun" diyerek, Uysal'a parti rozetini taktı.

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