0553 313 94 23

BBP'ye katılım

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, BBP'ye adaylık başvurusu yaptı - Uysal'a parti rozetini BBP Genel Başkanı Mustafa Destici taktı

25 Ocak 2019 Cuma 18:04
BBP'ye katılım

ANKARA (AA) - Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Büyük Birlik Partisine (BBP) katıldı.

BBP'den yapılan açıklamaya göre Uysal, Genel Başkan Mustafa Destici'yi makamında ziyaret etti.

Uysal, görüşmenin ardından 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde BBP'ye resmi adaylık başvurusu yaptı.

BBP Genel Başkanı Destici ise "hayırlı olsun" diyerek, Uysal'a parti rozetini taktı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 18:04
  1. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
  2. Zonguldak Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli'de otobüsün çarptığı yaya yaralandı
    1. Denizli'de otobüsün çarptığı yaya..
    2. Bakan Soylu'nun kabulü
    3. AK Parti'nin belediye başkan adayına..
    4. Hayvanlarda çiçek hastalığı nedir..
    5. Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun..
    6. "EduMAP" projesi kapanış çalıştayı
    7. Türkiye'den Europol'e ziyaret
    8. Etiyopya’da toplu mezarlar bulundu
    9. Son bir haftada 43 terörist etkisiz..
    10. Gençlerbirliği eski başkanlarından..
    11. Belçika'dan Venezuela açıklaması
    12. Muğla'da fırtına
    13. Milli Savunma Bakanlığından, son bir..
    14. AK Parti'nin önceki dönem İl Başkanı..
    15. On binlerce Kamerunlu Nijerya'ya sığındı
    16. "2023'ün güçlü Türkiyesi için her..
    17. Akıncı-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı
    18. ABD'de Trump'ın akıl hocası gözaltına..
    19. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    20. Yaşlı çift bir gün arayla hayatını..
    CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
    CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde