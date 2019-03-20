BBP'nin Turgutlu mitingi

MANİSA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'ye karşı Cumhur İttifakı ile işbirliği yaptıklarını belirterek, "Özellikle siyasi bölücülerin, PKK'nın siyasi uzantılarının 2014'te belediyeler kazandığı, bugün de kazanmak için uğraştığı yerlerde '3 oy, 5 oy' demedik, 'bir belediye 2 belediye' demedik. Onların karşısında kim varsa onu destekledik." dedi.

Partisinin, Turgutlu ilçesi Koza Pazarı Meydanı'nda düzenlediği mitinge katılan Destici, havai fişeklerle ve meşalelerle karşılandı.

Destici, burada yaptığı konuşmada, AK Parti ve MHP ile 24 Haziran 2018'deki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ile 16 Nisan 2017'deki referandumda ittifak yaptıklarını anımsatarak, yine 31 Mart yerel seçimlerinde bazı il ve ilçelerde ittifak yaptıklarını, bazılarında ise yarıştıklarını söyledi.

Özellikle HDP'nin daha önce belediye seçimlerini kazandığı bölgelerde Cumhur İttifakı'na destek verdiğine dikkati çeken Destici, "Bu seçimde AK Parti ve MHP ile beraber olarak, devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini gözeterek, özellikle siyasi bölücülerin, PKK'nın siyasi uzantılarının 2014'te belediyeler kazandığı, bugün de kazanmak için uğraştığı yerlerde '3 oy, 5 oy' demedik, 'bir belediye 2 belediye' demedik. Onların karşısında kim varsa onu destekledik." diye konuştu.

Destici, devletin, ülkenin ve milletin yanında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da inşallah aynı şekilde durmaya devam edeceğiz. Burada yerel yönetimde yetkiyi bize verirseniz, üretimde sizi desteklemenin sözünü veriyoruz. Belediye imkanları ve bütçesi el verdiği noktada sonuna kadar sizi destekleyeceğiz ve hakkınızı savunacağız. İnşallah zor günlerden geçen esnaf kardeşlerimiz de 31 Mart akşamı BBP ve Serhat Orhan dediğinde, 1 Nisan sabahına daha mutlu, daha ümitli ve daha güvenli bir şekilde uyanacak."

- "Belediye başkanı sokak lambalarını kapattırdı" iddiası

BBP'nin Turgutlu Belediye Başkan adayı Serhat Orhan ise Belediye Başkanı Turgay Şirin'in, kasıtlı olarak miting yapacakları alandaki sokak lambalarını kapattırdığını ve karanlıkta miting yapmalarına neden olduğunu öne sürdü.

"Caddenin elektriğini kapattılar. Elektrikleri de kesseler, suları da kesseler hiçbir fayda getirmeyecek." diyen Orhan, "31 Mart'ta aydınlığa kavuşacak her yer. Halkın iradesinin üzerinde hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Turgutlu halkı ne derse o olacak. Burada biz Büyük Birlik dedik ve yola çıktı. Allah'ın izniyle 31 Mart'tan sonra Turgutlu'da güneş daha farklı doğacak." ifadesini kullandı.



