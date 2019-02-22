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BBP’nin belediye başkan adayı Ürgüp projelerini tanıttı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas Belediye Başkan adayı Doğan Ürgüp, seçilmesi takdirde yapacağı projeleri basın mensuplarına tanıttı.

22 Şubat 2019 Cuma 11:47
BBP’nin belediye başkan adayı Ürgüp projelerini tanıttı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas Belediye Başkan adayı Doğan Ürgüp, seçilmesi takdirde yapacağı projeleri basın mensuplarına tanıttı.


31 Mart’ta yapılacak seçimlerde BBP’den Sivas Belediye başkan adayı gösterilen Doğan Ürgüp, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Ürgüp bu kapsamda Sivas Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek seçilmesi takdirde yapacağı projeleri tanıttı. Ürgüp, "Kızılırmak Projesi çok konuşuluyor. Devlet aracılığıyla yapılabilir gibi görüşler ortaya atıldı. Devlet aracılığıyla yapılsa tabi iyi olur ama böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söylemiştik. Bu belediye faaliyetidir. Belediye bütün Kızılırmak’ı 14 kilometre sağlı ve sollu bir dönemde bitirecek değil çalışılması gereken bir projedir. Burada bir takım çalışmalarla muhtelif uygulamalarla projenin yapılması gerekiyor. Kızılırmak’ı yapınca Eskişehir gibi modern bir şehir olmak lazım. Porsuk Çayı Eskişehir’i ihya etmiştir. Bizim şehrimizden de geçen küçük ırmaklar var. Bu derelerin üzerlerinin açılmasının mümkün olduğu yerlerde açılarak suyla şehrin buluşturulması gerekiyor. Belediyemizin bir hizmet binasına ihtiyacı var. Binamız eskidi, yetmiyor. Birimlerimiz parça parça çalışmaya devam ediyorlar. Kadınlar için kültür merkezi projelerimiz var. Hedefimiz asgari dört tanedir. Engelli yaşam kompleksi projemiz var" dedi.


Ürgüp, şehrin turizm potansiyelinin ön plana çıkarılması için çeşitli projeleri de olduğunu ifade ederek, istihdam ve ekonomiye yönelik projeleri de hayata geçireceklerini kaydetti. Ürgüp, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:47
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