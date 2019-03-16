BBP’li Özbek: “Maket projelerle Yıldırımlıları kandırmayı bırakın”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Yıldırım Belediye Başkanı Ayhan Özbek, 1 Nisanda Yıldırım’ın gül kokacağını söyledi.

BBP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ayhan Özbek, ilçeyi karış karış gezerek halkın bütün kesimleriyle bir araya geliyor. Özbek, meclis üyesi adayları ile birlikte önce Teleferik Mahallesi’ne giderek esnafı ziyaret etti. Akabinde Bitlis Taşharman ve Kömüryakan Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Sait Suyu tarafından karşılanan Özbek, Anadolu insanın samimiyetini vurguladı. Özbek, “İnsanlarımız çok dertli, Yıldırım 15 sene kaybetti. Bir beş sene daha kaybetme lüksü yok. Geriye dönüp baktığımızda, 2004 yılında 11 milyon borçla devraldıkları belediyeyi bugün Türkiye’nin en borçlu belediyesi haline getirdiler.Şimdi Yıldırımları kandırma adına maket projeler sunuyorlar” diyerek, belediyenin borcunu açıklamaya davet etti.

Dernek Başkanı Sait Suyu, Yıldırım’da sıkıntıların had safhada olduğunu belirterek, “Seçim sonuçları ne olursa olsun kazanan Yıldırım olsun, ülkemiz olsun” temennisinde bulundu.