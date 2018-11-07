BBP'li Çayır'a suikast girişiminde bulundular

Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK üyesi Remzi Çayır'a dün akşam sularında Kocatepe otoparkında kimliği belirsiz kişilerce suikast girişiminde bulunuldu. BBP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Remzi Çayır olaydan yara almadan kurtuldu.

Soruşturma sürüyor

Öte yandan Emniyet yetkilileri tarafından verilen bilgiye göre olayla ilgili kapsamlı soruşturma sürüyor.