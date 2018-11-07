BBP'li Çayır'a suikast girişiminde bulundular
BBP MKYK üyesi Remzi Çayır'a dün akşam Kocatepe otoparkında kimliği belirsiz kişilerce başarısız bir suikast girişiminde bulunuldu.07 Kasım 2018 Çarşamba 08:57
Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK üyesi Remzi Çayır'a dün akşam sularında Kocatepe otoparkında kimliği belirsiz kişilerce suikast girişiminde bulunuldu. BBP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Remzi Çayır olaydan yara almadan kurtuldu.
Soruşturma sürüyor
Öte yandan Emniyet yetkilileri tarafından verilen bilgiye göre olayla ilgili kapsamlı soruşturma sürüyor.
YORUM YAZ