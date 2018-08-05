İdam çıkıyor! İdamla ilgili son dakika BBP'den idam teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan,15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi sonrası her ortamda idam önüme gelsin onaylarım diyor. Yüksekova’da terör saldırısında şehit olana Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya’nın katledilmesinden sonra idam bir kez daha gündeme geldi. AK Parti Ankara listelerinden Meclis’e giren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici "BBP olarak inşallah ekim ayında teklifimizi Meclise sunacağız” müjdesini verdi.

FETÖ darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerinde gerekse de cenaze törenlerinde idamın geri getirilmesi hep dile getiriliyor. Yüksekova’da astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya’nın terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi idam konusunda bardağı taşıran son damla oldu.

Şehit anne ve bebeğinin cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan idam konusuna bir kez daha değindi ve şunları söyledi: "Bütün mesele, parlamentoya geldiği zaman parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur, onaylarım. Bunlar bu yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen ödemek durumundadırlar ve bununla ilgili de inşallah atacağımız adımlar yakındır."

EKİM AYINDA TEKLİF VERİLİYOR

İdam konusunda ilk adım atılıyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, idam cezasının geri getirilmesini istediklerini belirterek, "BBP olarak inşallah ekim ayında teklifimizi Meclise sunacağız ve oradaki grupların tavrını da göreceğiz. BBP olarak milletimize verdiğimiz sözü de tutacağız, inancımızın gereğini de yerine getireceğiz." dedi.