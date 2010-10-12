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BBP’den Pakistan’a yardım eli

Sel felaketi sebebi ile zor günler geçiren kardeş ülke Pakistan’a yardım yağmaya devam ediyor

12 Ekim 2010 Salı 09:00
BBP’den Pakistan’a yardım eli

İHH ile birlikte bir yardım kampanyası başlatan Büyük Birlik Partisi (BBP) ise merhum Genel Başkanları Muhsin Yazıcıoğlu’nun adının da verileceği 5 köy kurmak üzere kampanya düzenledi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kürsüye gelen BBP Kağıthane İlçe Teşkilat Başkanı Adem Mamaç kısa bir açış konuşması yaptı. Mamaç, “Pakistanlı Müslüman kardeşlerimize yardım etmek boynumuzun borcu, tüm kardeşlerimizi yardıma davet ediyorum” diye konuştu.

KAMPANYA NASIL İŞLEYECEK? HEDEF NE?

Programda kampanya aile alakalı ayrıntılı bilgi veren BBP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muhittin Açıcı ise “Kampanyaya destek verenlerin Avea ve Turkcell hatlı cep telefonlarından ‘Birlik’ yazıp ‘3072’ye bir mesaj atmaları halinde her bir mesaj ile 5 TL yardım yapmış olacak. Ayrıca, BBP genel merkezi bünyesinde Vakıfbank Başkent Şubesinde açılmış olan ‘00158007297616830’ TL ve ‘00158048012606838’ hesap numaralı Euro hesabına nakit olarak yardımların gönderilebilecek” dedi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:35
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