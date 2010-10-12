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BBP’den Ayasofya’da namaz için dava

Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul il teşkilatı, Ayasofya’da 1 günlük namaz kılma talebini 30 günde cevaplamayan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün verdiği ret kararının kaldırılması için İstanbul 10. İdare Mahkemesi Başkanlığı’na başvurdu.

12 Ekim 2010 Salı 09:00
BBP’den Ayasofya’da namaz için dava

BBP’liler, taleplerinin arkasında duracaklarına açıkladı. BBP İstanbul İl Başkanı Bayram Karacan, İstanbul 10. İdari Mahkemesi önünde konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. “PROVOKASYONA GELMEDİK” Ayasofya’da namaz kılma taleplerinin devam ettiğini belirten Karacan, “15 Ağustos 2010 tarihinde ülkemizde yaşayan Hıristiyan Ortodoks cemaatine, tarihi Sümela Manastırı’nda ayin yapılması için Kültür Bakanlığı tarafından özel izin verilmişti. Biz de Türkiye’de yaşayan Müslüman Türkler olarak, statüsü Sümela Manastırı ile aynı olan müze ve ören yerleri kanuna tabi olan Ayasofya Camii’nde Ramazan Bayramı namazını kılmak için bir dilekçe ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne müracaat etmiştik. Ramazan Bayramı süresine kadar bekledik, herhangi bir cevap gelmedi. Ramazan Bayramı sabahında bizim bu talebimiz çok büyük bir kamuoyu oluşturdu. Çeşitli çevrelerden o bölgede namaz kılmak için talep geldi. Fakat Ramazan Bayramı sabahında bir provokasyon olması ihtimaline karşı bu taleplerle ilgilenmedik. Orada namaz kılınmasına müsaade etmedik” dedi. DAVA 10. İDARİ MAHKEMEDE GÖRÜLECEK İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün dilekçelerine menfi veya müspet herhangi bir cevap vermediğini vurgulayan Karacan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dilekçemiz dikkate alınmadı. Normal şartlarda idari yargılama usûlü kanununa göre 1 ay içerisinde bizim dilekçemize menfi veya müspet cevap verilmediği takdirde bunun menfi olarak değerlendirilip mahkemeye bir aylık süre içerisinde dava açma hakkımız bulunuyor. Dava hakkımız 17 Ekim’de sona eriyordu. Bugün İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne önümüzdeki Kurban Bayramı’nda Ayasofya’da bayram namazı kılınması talebiyle dava açtık. Nöbetçi hakim dilekçemizi kabul etti. 10. İdari Mahkeme’de bu dava görülecek.” Bilindiği gibi Kültür Bakanlığı MHP’ye Kars’taki Ani Harabelerinde namaz kılma izni vermişti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 13:39
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